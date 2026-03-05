В сети появились первые подробности о будущем флагманском смартфоне Redmi K100 Pro Max. Ранее сегодня источник из Китая сообщил, что устройство может стартовать по цене около 5 000 юаней (примерно $725), а теперь тот же инсайдер раскрыл и предполагаемые характеристики модели.

Стоит учитывать, что информация пока не подтверждена официально, а до релиза устройства остаётся ещё несколько месяцев, поэтому к этим данным следует относиться с осторожностью.

Согласно утечке, смартфон получит новую основную камеру на 200 мегапикселей с сенсором формата 1/1.28 дюйма. Также ожидается 50-мегапиксельная перископическая телефотокамера, которая станет улучшенной версией модуля, использовавшегося в предыдущем поколении.

Сообщается, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6 от Qualcomm. При этом пока неизвестно, какую именно версию чипа получит смартфон. По слухам, компания готовит сразу два флагманских процессора — стандартный Snapdragon 8 Elite Gen 6 и более мощную модификацию, известную как Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ожидается, что оба решения будут производиться по 2-нанометровому техпроцессу.

Для сравнения, текущая модель Redmi K90 Pro Max оснащена тремя 50-мегапиксельными камерами на задней панели, а основной сенсор имеет размер 1/1.31 дюйма. Таким образом, новый 200-мегапиксельный модуль может получить немного более крупный датчик изображения.



