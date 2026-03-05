Poco готовится представить новую серию смартфонов X8 Pro в ближайшее время на международных рынках. В официальном тизере подтверждены процессоры MediaTek, которые станут сердцем моделей X8 Pro: Dimensity 8500 Ultra и Dimensity 9500s. Вероятно, младшая версия будет оснащена 8500 Ultra, а старшая — усечённым 9500s.

Пока Poco не раскрывает точные названия моделей, но слухи называют X8 Pro и X8 Pro Max близкими родственниками недавно представленных в Китае Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max. Главным отличием могут стать аккумуляторы: младшая модель получит 6500 мА·ч, старшая — внушительные 7550 мА·ч, что несколько меньше аккумуляторов Redmi Turbo.

Экраны у обеих версий — OLED с диагоналями 6,59 и 6,83 дюйма, разрешением на уровне 1,5К и частотой обновления 120 Гц. Для селфи в младшей модели подготовлена 20 МП камера, в старшей — 32 МП. Основная камера — 50 МП с оптической стабилизацией, плюс 8 МП ультраширокий сенсор.

Платформа будет поддерживать до 12 ГБ LPDDR5x оперативной памяти и до 512 ГБ накопителя стандарта UFS 4.1. Цветовые варианты — мятный, чёрный и белый; подготовлена и специальная версия в тематике «Железного человека».

Что значит выбор Dimensity 8500 Ultra и 9500s для Poco X8 Pro

MediaTek продолжает расширять своё присутствие в среднем и высоком сегментах, и Poco идёт в ногу, выбирая Dimensity 8500 Ultra с хорошей производительностью и энергоэффективностью для базовой версии. В то же время Dimensity 9500s — немного упрощённый вариант Dimensity 9500, поэтому Pro Max обещает стать конкурентом для смартфонов с чипами Snapdragon 7-й и 8-й серии.





Для Poco это долгожданное возвращение в борьбу за внимание глобальной аудитории в сегменте до 400—500 долларов, где сейчас доминируют китайские бренды с собственными решениями и Snapdragon. Нужно понимать, что MediaTek уже завершила переход на 4-нм техпроцесс для Dimensity 9500, что сказывается на повышенной энергоэффективности и теплоотдаче.

В сравнении с Redmi Turbo 5 Poco X8 Pro предлагает чуть более крупные аккумуляторы (пусть и меньше заявленных), что подчёркивает ориентацию на надёжное время автономной работы. Также есть акцент на OLED с высокой частотой обновления — тренд 2026 года, улучшающий комфорт в играх и при просмотре видео.

Позиционирование и перспективы на рынке

Poco, сделав ставку на баланс производительности и стоимости, пытается укрепиться в сегменте «производительный середняк» — нише, где Apple и Samsung менее активны, а Xiaomi с Redmi и Realme конкурируют на каждом шагу. Важно, что Poco X8 Pro идёт в комплекте с LPDDR5x и UFS 4.1 — современными стандартами памяти для обеспечения скорости работы и загрузки приложений.

Фишка с ограниченным числом расцветок и тематической версией «Железный человек» указывает на внимание к дизайну и фан-базе, что может стать козырем в маркетинговой игре на нескольких рынках.

Официальный анонс ожидается в марте, и Poco X8 Pro должен составить конкурентоспособную альтернативу аппаратам на Snapdragon серии 7 и 8 из того же ценового сегмента, при этом с упором на начинку MediaTek и аккумулятор, что в 2026 году остаётся одним из важных факторов выбора смартфона.