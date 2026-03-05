Компания Ubisoft поделилась крупным обновлением о будущем серии Assassin’s Creed. Разработчики рассказали об улучшениях для старых игр, новых проектах, находящихся в разработке, а также о планах на ближайшие месяцы.

Самые быстрые изменения коснутся старых частей серии. Так, Assassin’s Creed Unity получит долгожданное обновление производительности, а также появились новые сведения о возможном ремейке Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Ubisoft официально подтвердила, что бесплатный патч с поддержкой 60 кадров в секунду для Assassin’s Creed Unity выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X / Xbox Series S 5 марта 2026 года. Обновление снимает прежнее ограничение в 30 FPS на PS5. При этом владельцы Xbox Series X|S уже могли играть в игру при 60 FPS благодаря функции FPS Boost.

В Ubisoft отметили, что фанаты просили улучшить производительность игры на протяжении многих лет. После выхода патча разработчики ожидают новый всплеск интереса к игре.

Пользователи Xbox также смогут попробовать игру в рамках акции Xbox Free Play Days с 2 по 6 апреля. В это время несколько игр серии Assassin’s Creed будут доступны бесплатно на ограниченный период.





Помимо обновления Unity, компания прокомментировала слухи о возвращении старых частей серии в обновлённом виде. Одним из самых обсуждаемых проектов считается Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced, который, по мнению многих источников, является ремейком пиратской части 2013 года.

Хотя Ubisoft пока не раскрыла подробностей, ожидается, что проект заново расскажет историю Эдварда Кенуэя с современной графикой и обновлёнными игровыми механиками. Недавно компания также опубликовала новое официальное изображение игры в своём блоге, фактически подтвердив существование проекта, хотя официального анонса пока не было. Ранее сообщалось, что ремейк Black Flag может выйти до 31 марта 2026 года, однако Ubisoft пока не назвала точные сроки релиза.

Также разработчики рассказали о текущих проектах серии. Игра Assassin’s Creed Shadows, вышедшая в прошлом году, получила несколько обновлений на основе отзывов игроков, включая улучшения системы паркура.

20 марта Ubisoft проведёт стрим на своём канале Twitch, посвящённый первой годовщине Assassin’s Creed Shadows. При этом разработчики сообщили, что игра переходит в финальную стадию поддержки, и в дальнейшем для неё будут выходить только небольшие обновления.

Кроме того, в разработке остаются несколько новых проектов серии. Среди них — Assassin’s Creed Codename Hexe, более мрачная сюжетная часть, и Assassin’s Creed Codename Invictus, ориентированная на PvP-мультиплеер. Также продолжается работа над Assassin’s Creed Jade и игровым сериалом по мотивам франшизы для Netflix.