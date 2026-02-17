Ubisoft заметила жалобы игроков на замену музыки в Rayman: 30th Anniversary Edition и пообещала «посмотреть» предложение вернуть оригинальный саундтрек. В релизной версии вместо музыкального оформления прошлого поколения звучит «переосмысленная» партитура композитора Christophe Héral, а переключателя между старыми и новыми треками в игре нет.

Сообщения от представителей компании в игровых сообществах указывают, что команда уже мониторит обратную связь. Одновременно в обсуждениях поднимают вопрос прав на музыку: оригинальные композиции могли требовать отдельного оформления лицензий, а у Rémi Gazel, автора многих ранних треков, указаны кредиты — несмотря на то, что он умер в 2019 году.

Чем отличается саундтрек 30th Anniversary Edition

Коротко — звуковое сопровождение переписали: вместо исходных мелодий студия использовала новую аранжировку, выполненную Christophe Héral (Rayman Legends, Rayman Origins). В самой игре отсутствует опция переключения между «оригиналом» и «переосмысленным» альбомом, поэтому пользовательская критика сосредоточена именно на невозможности выбора.

Права на музыку и технические ограничения

В таких случаях причины обычно две: коммерческие права и производственный приоритет. Лицензии на использование музыкальных треков могут принадлежать третьим лицам или наследникам, и возвращение их в сборку требует переговоров и дополнительных затрат. С другой стороны, разработчики часто выбирают новое озвучение, чтобы унифицировать звук под современный стандарт или из-за недоступности оригинальных мастер-треков.

Игроки ожидают простого решения — добавить переключатель «оригинал/новая версия» в настройках. Для разработчика это не всегда тривиальная правка: нужно проверить файлы, формат, лицензии и риски совместимости, особенно при релизе на нескольких платформах.





Когда оригинальная музыка может вернуться

Ответ компании о «проверке» запроса оставляет дверь открытой: шанс на патч с добавлением старого OST есть, но он зависит от результатов юридической и технической проверки. Если причина — только желание обновить звук, вернуть оба варианта проще и быстрее; если причина — права, процесс может растянуться или закончиться отказом.

Пока Ubisoft фиксирует жалобы и реагирует на Reddit и Discord, игрокам остаётся ждать официального релиза исправлений или разъяснений. Если оригинальная музыка появится в будущем обновлении — это будет небольшой, но важный знак, что компании стоит прислушиваться к фанатской ностальгии при работе с классикой.