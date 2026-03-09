Технологический журналист Moore’s Law is Dead заявил, что следующая игровая консоль Microsoft под кодовым названием Project Helix может оказаться дороже PlayStation 6, но при этом будет более производительной.

Журналист уже некоторое время рассказывает о следующем поколении Xbox и концепции гибридной системы, сочетающей возможности консоли и ПК. Недавно Microsoft официально подтвердила существование новой платформы под кодовым названием Project Helix и сообщила, что устройство сможет запускать как игры Xbox, так и проекты для ПК — информацию, о которой Moore’s Law is Dead и другие источники говорили ещё в прошлом году.

Во время одного из стримов журналист вновь высказал мнение, что Project Helix будет мощнее PlayStation 6, однако такая производительность отразится на цене. По его словам, компания ранее заявляла, что новая система будет »лидером по производительности».

Он предполагает, что Sony в следующем поколении консолей может пойти по пути, похожему на стратегию PlayStation 4, тогда как Microsoft фактически строит мост между консольным и ПК-рынком. По этой причине цена устройства может составить около 1000 долларов или даже больше.

Объясняя свою оценку стоимости, журналист отметил, что новая система может использовать графические технологии, схожие с преемником видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT. По его словам, сама видеокарта с подобной архитектурой может стоить около 600 долларов. Кроме того, значительную роль в цене играет стоимость оперативной памяти и других компонентов.





По оценке Moore’s Law is Dead, если добавить дополнительную память для системы, это может увеличить стоимость примерно на 200 долларов. Процессорный чип, изготовленный по 3-нм техпроцессу, может добавить ещё около 100 долларов к себестоимости.

Он считает, что при массовом производстве Microsoft могла бы продавать консоль практически по себестоимости примерно за 900 долларов. Поэтому предположения о цене в 2000 долларов, по его мнению, маловероятны.

Журналист предполагает, что Microsoft всё же будет стремиться получить небольшую прибыль с устройства. В таком случае наиболее вероятной ценой может стать около 999 долларов. Он отметил, что это будет выглядеть дорого для многих пользователей, однако компания может аргументировать стоимость значительно более высокой производительностью.

Для сравнения он упомянул, что версия Xbox Series X с накопителем на 2 ТБ продавалась примерно за 800 долларов. Новая система, по его словам, может быть значительно быстрее текущего поколения.

В целом Moore’s Law is Dead считает, что цена новой Xbox может находиться в диапазоне от 900 до 1500 долларов. По его мнению, наиболее реалистичный вариант — около 1000-1200 долларов, тогда как цена выше 1500 долларов может вызвать негативную реакцию среди игроков.

Также журналист предполагает, что PlayStation 6 может оказаться менее мощной системой. В этом случае Microsoft может позиционировать Project Helix как более производительное решение, которое предлагает дополнительные функции и более высокий уровень мощности за более высокую цену.