OpenAI и Oracle прекратили совместный проект по расширению крупнейшего ИИ-центра обработки данных Stargate в Абилине, Техас. Несогласованные финансовые условия и изменившиеся прогнозы по мощности со стороны OpenAI привели к срыву переговоров, сообщает Bloomberg. При этом строительство кампуса на площади 1000 акров продолжается, но дальнейшая аренда дополнительных мощностей отменена.

Несмотря на отмену расширения, базовые мощности проекта Stargate с объёмом около 1,2 ГВт уже введены в эксплуатацию. Oracle продолжает быстро разворачивать серверы на базе Nvidia, которые использует OpenAI для обучения и запуска ИИ-моделей. Однако охладительная инфраструктура, поставленная Crusoe, испытывала перебои, особенно зимой, что ухудшило взаимодействие между партнёрами.

Более того, Nvidia предложила $150 млн депозита для поддержки Crusoe и помогает искать новых арендаторов, среди которых значится Meta*, не участвующая в проекте Stargate, но проявляющая интерес к избыточным мощностям кампуса. Официальных подтверждений от Meta* пока нет.

Почему провалились переговоры по расширению Stargate в Техасе

Переговоры по увеличению мощности центров с 1,2 до 2,0 ГВт застопорились из-за сложных условий финансирования и отсутствия ясности в прогнозах потребности OpenAI. Жители региона были против существенного увеличения энергопотребления, вероятно, не желая видеть дополнительные газовые или угольные генераторы. Это давление с местной стороны мешало росту проекта.

Несмотря на то что 1 ГВт — это уровень, сравнимый с выходом ядерного реактора, в переговорах не фигурировали планы подключения атомной станции. Вместо этого проект опирается на коммерческие электросети и локальные генераторы, что вызывает локальное сопротивление.





Проблемы с надёжностью в оборудовании Crusoe и погодные условия тоже сыграли роль: зимой сбои в жидкостном охлаждении выводили из строя отдельные здания на несколько дней. Партнёры отмечают, что сотрудничество продолжается, но такие инциденты подрывают доверие и ставят под вопрос масштабное расширение.

Как Stargate вписывается в гонку за ИИ-инфраструктуру

Stargate — один из крупнейших ИИ-центров, объявленных за последние годы, который символизирует быстрое развитие инфраструктуры для больших моделей. Oracle и OpenAI договорились о строительстве общей мощности в 4,5 ГВт в различных локациях, включая объект у Детройта. Отмена одного из расширений в Техасе не меняет общего курса.

В то время как Nvidia активно поддерживает своих партнёров — инвестируя средства и помогая найти клиентов, нестабильность у самого оператора Crusoe подчёркивает проблемы отрасли с масштабированием сложных систем охлаждения и электропитания.

Интерес Meta* к мощности вне Stargate отражает растущую конкуренцию в сегменте облачных ИИ-услуг и желание крупных игроков диверсифицировать источники инфраструктуры. Как решатся эти проблемы и найдут ли партнёры новые бизнес-модели — будет ясно в ближайшие месяцы.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.