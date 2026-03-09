Oppo расширяет распространение свежей версии оболочки ColorOS 16 на три модели среднего ценового сегмента: K13x, K12x и Reno12 F. Обновление уже доступно в Индии для первых двух и в Индонезии для последней, причём в ближайшие недели оно охватит и другие рынки.

Чтобы получить обновление, владельцы указанных моделей должны использовать определённые версии прошивок: CPH2753_16.0.3.500(EX01) для K13x, CPH2667_16.0.3.500(EX01) для K12x и CPH2687_16.0.3.501(EX01) для Reno12 F. Проверить доступность можно через настройки системы — раздел обновлений ПО.

Обновление ColorOS 16 — это крупный апгрейд с объёмом загрузки в несколько гигабайт. Производитель рекомендует заранее освободить место на устройстве, зарядить аккумулятор минимум до 50% и не забыть сделать резервные копии важных данных на всякий случай.

После этого релиза в листе ожидания остались лишь три модели — Reno12 FS, Reno11 FS и F31 5G, для которых обновление также обещают выпустить в марте. Oppo не спешит завершать модернизацию, но уже почти добрался до конца.

Как проверить и получить обновление ColorOS 16 на Oppo

Для тех, кто хочет получить апдейт быстрее, Oppo предлагает подать заявку на статус Release Candidate в бета-программе. Это делается последовательно через настройки: Система и обновления → Обновление ПО → тап по верхней части экрана → значок в правом углу → Beta Program → Release Candidate → Apply Now. После этого можно повторно проверить наличие обновления и скачать его.





Новый ColorOS 16 привносит улучшения интерфейса, оптимизацию энергопотребления, расширенные опции многозадачности и повышенную стабильность, что особенно важно для аппаратов среднего сегмента, где баланс производительности и ресурсоёмкости решает многое на практике.

Расширение поддержки обновления — часть стратегии Oppo сохранить привлекательность своих устройств подольше на конкурентном рынке смартфонов средней ценовой категории, где обновления до последней версии ПО зачастую становятся решающим фактором для покупателей.