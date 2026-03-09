Samsung и Google продолжают использовать слишком липкие силиконовые материалы в официальных чехлах для смартфонов Galaxy и Pixel, создавая неудобства при извлечении устройств из карманов. При этом популярность их смартфонов растёт, но подход к дизайну аксессуаров остаётся спорным и малоэволюционирующим.

Проблема слишком цепкого покрытия проявляется уже несколько поколений — как в Google Pixel, так и в Samsung Galaxy. Автор, использовавший в прошлом месяце Samsung Galaxy S26 Ultra с фирменным силиконовым чехлом, рассказал о постоянных трудностях при попытках быстро вытащить смартфон из джинсов: чехол настолько «цепкий», что буквально тянет за собой весь карман. Аналогично поступают и чехлы Google, несмотря на тщательное цветовое совпадение с корпусом устройства, что не спасает от раздражения пользователей.

В отличие от широко развитого рынка аксессуаров для iPhone экосистема кейсов для Samsung и Google остаётся довольно ограниченной. Первая партия производителей аксессуаров зачастую качественнее, но здесь бренды сами подводят пользователей, выбирая слишком цепкие силиконовые составы. Такой материал приятен на ощупь и обеспечивает надёжный хват, однако усложняет повседневное использование телефона, особенно в сочетании с карманами одежды.

Ранее можно было списать этот недочёт на отдельные серии Pixel 8, однако спустя несколько лет проблема только усилилась, а в случае с Samsung материалы стали ещё более цепкими. Инженеры и дизайнеры Google и Samsung явно упускают важный момент, когда удобство ношения устройства выходит на первый план. Почему и сейчас, в 2026 году, эта ошибка повторяется?

Один из вопросов к производителям — не пора ли пересмотреть выбор материала в сторону менее липкого и более практичного, учитывая, что смартфоны становятся всё крупнее, а кейсы — обязательным аксессуаром для защиты корпуса? Пользователи устают от постоянных неудобств, а конкуренты уже предлагают более сбалансированные решения, которые не создают проблем с извлечением телефона и при этом сохраняют приятное тактильное ощущение.





На фоне анонсов MWC 2026 и громких новинок, таких как Nothing Phone (4a) и Honor Magic V6, казалось бы, производители аксессуаров могли бы сделать простой ход — исправить выбранный материал и улучшить опыт использования фирменных чехлов. Пока Samsung и Google продолжают использовать этот противоречивый силикон, пользователи вынуждены либо мириться с недостатками, либо искать сторонние варианты.