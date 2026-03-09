Мы привыкли, что телефон — это прямоугольный кусок стекла и алюминия. Но так было не всегда. До того как индустрия застыла в форм-факторе «чёрный брусок», производители отчаянно экспериментировали — с формой, материалами, механикой и самой идеей того, чем может быть телефон. Одни эксперименты стали культовыми, другие — мемами. Но каждый из этих десяти аппаратов оставил след в истории мобильников.

Nokia N-Gage (2003)

Производитель: Nokia

В чём странность: Гибрид телефона и игровой консоли, при звонке по которому нужно было прижимать к уху боковую грань — как тако. Для смены игрового картриджа требовалось снять заднюю крышку и вынуть аккумулятор.

Nokia была королём мобильного мира и решила откусить кусок у Nintendo Game Boy Advance. На бумаге идея была блестящей: телефон + портативная консоль в одном корпусе, Bluetooth-мультиплеер, EA и Sega на борту. На практике динамик и микрофон оказались на торце устройства, и чтобы позвонить, приходилось держать N-Gage как тортилью у лица. Интернет мгновенно породил мем «sidetalking» — фотографии людей, прикладывающих к голове утюги, пиццу и гитары. За первые недели в США продалось около 5000 штук, при том что Game Boy Advance обходил его 100 к 1.

Почему это важно: N-Gage опередил время на целое десятилетие. Идея конвергенции телефона и игровой платформы — это, по сути, то, чем стал каждый смартфон к 2010-м. Nokia просто слишком рано и слишком коряво.





Vertu Signature (2002)

Производитель: Vertu (дочка Nokia)

В чём странность: Телефон из титана, сапфирового стекла, керамики и экзотической кожи, с рубиновыми подшипниками под каждой клавишей и рингтонами Лондонского симфонического оркестра. Цена — от $5 000 до $300 000+.

Фрэнк Нуово, главный дизайнер Nokia, создал Vertu как подразделение люксовых телефонов. Первая модель Signature вышла в 2002-м: функционально — обычная звонилка, а по материалам — как швейцарские часы. Каждый аппарат собирался вручную одним мастером в английском Хэмпшире, а к телефону прилагался круглосуточный консьерж-сервис. Экран из синтетического сапфира (9 по шкале Мооса — тверже всего, кроме алмаза) стал фирменной фишкой линейки на два десятилетия. Самая безумная модель — Signature Cobra с коброй из 439 рубинов, ценой свыше $500 000.

Почему это важно: Vertu доказала, что телефон может быть предметом роскоши и статуса, а не только коммуникатором. Это был первый в истории luxury-телефон, и хотя бренд пережил банкротство и несколько смен владельцев, формат «дорогих телефонов» жив до сих пор.

Nokia 7280 (2004)

Производитель: Nokia

В чём странность: Телефон в форме тюбика помады, управление колёсиком, как у первого iPod. Экран при бездействии превращался в зеркало.

Nokia выпустила 7280 как fashion-аксессуар, а не средство связи. Набор номера через колёсико — это не «неудобно», это «физически мучительно». Тем не менее Fortune включил его в список лучших продуктов 2004 года, а на престижной премии iF Design Awards он тоже отметился. Парадокс: одновременно один из худших телефонов для звонков и один из самых красивых предметов тех лет.

Почему это важно: 7280 — манифест идеи, что телефон может быть fashion-объектом. Он предвосхитил концепцию «телефон как украшение», которую позже подхватят и Vertu, и (в меньшей степени) Samsung с Galaxy Z Flip.

Siemens Xelibri 6 (2003)

Производитель: Siemens

В чём странность: Телефон в форме пудреницы — раскладушка с зеркалом внутри, крохотным дисплеем 101×80 пикселей и кнопками, по которым нельзя было попасть пальцами.

2003-й был годом, когда крупные компании решили, что женщинам не нужны технологии — им нужны аксессуары. Siemens воплотил эту идею буквально: Xelibri 6 выглядел как косметичка, продавался в цветах «бронзовый шик» и «платиновый румянец», а Siemens гордо называл его «самым необычным складным телефоном сезона». Вся линейка Xelibri (их было несколько) провалилась настолько эпично, что Siemens в итоге продал мобильное подразделение BenQ.

Почему это важно: Xelibri — идеальный пример того, как корпорация может проиграть, пытаясь угадать «что хотят женщины», вместо того чтобы делать хорошие телефоны. Антипример для всей индустрии.

Nokia 7600 (2003)

Производитель: Nokia

В чём странность: Каплевидный (почти квадратный) корпус с кнопками, разбросанными вокруг экрана — набирать текст двумя руками было невозможно.

Nokia позиционировала 7600 как молодёжный fashion-телефон. При этом он поддерживал 3G и имел камеру — то есть технически был продвинутым. Но дизайн убивал юзабилити полностью: клавиши располагались по бокам и снизу экрана, и чтобы набрать SMS, приходилось жонглировать пальцами, как пианист на экзамене. Телефон не помещался ни в один карман нормальным образом.

Почему это важно: 7600 — символ эпохи, когда Nokia могла себе позволить любой эксперимент. Компания доминировала настолько, что выпускала заведомо непрактичные устройства просто ради пиара. Эта свобода исчезнет через несколько лет вместе с самой Nokia.

Sony Ericsson Xperia Play (2011)

Производитель: Sony Ericsson

В чём странность: Смартфон с выдвижным геймпадом PlayStation — крестовина, тачпад, четыре кнопки PlayStation и триггеры. По сути, PSP в телефоне.

Xperia Play ходил по слухам как «PlayStation Phone» и генерировал безумный хайп. Sony впихнула в слайдер полноценные игровые контроллеры, но совершила ключевую ошибку: не обеспечила каталог игр. На старте не было ни God of War, ни Gran Turismo — ничего, ради чего стоило терпеть толщину корпуса. Android-игры 2011-го не требовали физических кнопок, а PlayStation-классики были представлены жалкой горсткой тайтлов.

Почему это важно: Идея игрового телефона не умерла — она эволюционировала в ASUS ROG Phone, Razer Phone и целый класс gaming-смартфонов. Xperia Play была прототипом, который показал и потенциал, и ловушки этого направления.

LG Wing (2020)

Производитель: LG

В чём странность: Основной 6,8-дюймовый экран поворачивался на 90°, открывая второй 3,9-дюймовый дисплей. Телефон принимал Т-образную форму.

LG Wing — это ответ на вопрос, который никто не задавал. Поворотный механизм работал удивительно гладко и позволял, например, смотреть видео на верхнем экране, пока навигация работает на нижнем. Или использовать основной экран как стабилизатор для съёмки видео в стиле гимбала. Инженерно — блестяще, коммерчески — провал. Менее чем через год LG закрыла мобильное подразделение целиком.

Почему это важно: Wing стал лебединой песней LG Mobile и символом альтернативного пути развития смартфонов. Пока Samsung и Huawei гнули экраны пополам, LG предложила вращение — и проиграла, но красиво.

Samsung Galaxy Beam (2012)

Производитель: Samsung

В чём странность: Обычный Android-смартфон со встроенным пико-проектором на 15 люмен.

Samsung засунул в 4-дюймовый телефон полноценный DLP-проектор. Идея: кинотеатр в кармане, презентации на любой стене. Реальность: 15 люмен — это настолько тускло, что проецировать можно было только в кромешной темноте, и даже тогда картинка выглядела бледнее, чем утренний призрак. Телефон получился толстым, аккумулятор в режиме проекции умирал за час, а Android 2.3 Gingerbread (позже обновился до 4.1) не впечатлял даже без проектора.

Почему это важно: Galaxy Beam — один из ранних примеров стратегии Samsung «кидаем в стену всё подряд и смотрим, что прилипнет». Проектор не прилип, зато этот подход в итоге привёл к Galaxy Note (стилус) и Galaxy Fold (складной экран).

Haier P7 (2004)

Производитель: Haier

В чём странность: Телефон в форме ручки — тоненький цилиндр с крошечным экраном 64×128 пикселей, микрокамерой 0,3 Мп и клавиатурой, на которую мог попасть только человек с пальцами новорождённого.

P7 — это буквальная интерпретация фразы «положи телефон в нагрудный карман». Он выглядел как фломастер с дисплеем и весил почти ничего. Зато работал до 6 дней на одной зарядке — и вот это реально впечатляло по меркам 2004-го.

Почему это важно: P7 — пример крайней точки миниатюризации, до которой дошла индустрия перед тем, как iPhone развернул тренд в обратную сторону: больше экран — лучше. Телефон-ручка доказал, что «маленький» не значит «удобный».

YotaPhone 2 (2014)

Производитель: Yota Devices (Россия)

В чём странность: Два экрана — обычный AMOLED спереди и e-ink дисплей на задней панели. Электронные чернила всегда показывали информацию (уведомления, книги, карты) почти без расхода батареи.

YotaPhone — редкий случай, когда российская компания предложила мировой рынок по-настоящему оригинальную концепцию. Второй e-ink экран был виден на солнце, потреблял копейки энергии и позволял читать книги часами. Дмитрий Медведев подарил его Си Цзиньпину на саммите АТЭС — маркетинг мечты. Но цена была завышена, основной экран и камера уступали конкурентам, а массовый покупатель так и не понял, зачем ему экран на спинке телефона. Yota Devices обанкротилась в 2019-м.

Почему это важно: Концепция двух экранов не умерла вместе с Yota. E-ink как вспомогательный дисплей периодически всплывает в патентах Samsung и других компаний. YotaPhone доказал, что идея жизнеспособна — просто нужна компания с большими ресурсами, чтобы довести её до ума.

Бонус: телефоны, которые не вошли в десятку, но заслуживают упоминания

Honor Robot Phone (2026)

Производитель: Honor

Статус: Показан на MWC 2026, массовое производство ожидается к августу 2026

Самый безумный концепт последних лет — и он реально выходит на рынок. Honor встроил в смартфон роботизированную руку с 4DoF-гимбалом и 200-мегапиксельной камерой. Рука раскладывается из корпуса, отслеживает объекты, снимает стабилизированное видео, а в свободное от работы время — кивает в знак согласия, мотает головой, когда не согласна, танцует под музыку и даже делает бэкфлип, чтобы поднять тебе настроение. По сути, Honor запихнул DJI Pocket внутрь телефона.

Гимбал на 70% меньше стандартных решений в индустрии, при этом обеспечивает трёхосевую механическую стабилизацию + AI-стабилизацию поверх. Камера умеет трекать субъект самостоятельно — можно поставить телефон на стол и он будет следить за тобой, как верный пёс.

Почему это важно: Robot Phone — первая серьёзная попытка сломать десятилетний форм-фактор «плоский брусок с камерой на спине». Если Honor вытащит это в массы, мы получим новую категорию устройств: телефон-оператор.

Nokia 3650 (2003)

Производитель: Nokia

Выглядит как обычный Nokia начала нулевых — пока не заметишь клавиатуру. Кнопки расположены по кругу, как цифры на циферблате часов. Nokia утверждала, что так удобнее набирать SMS. Часть пользователей соглашалась. Остальные 95% хотели вернуть нормальную раскладку. При этом 3650 был одним из первых мультимедийных телефонов с камерой и поддержкой MMS — серьёзный аппарат в нелепом костюме.

LG G5 (2016)

Производитель: LG

Модульный смартфон, у которого выдвигался нижний «подбородок» — и на его место можно было вставить аксессуары: дополнительный аккумулятор, аудио-модуль от Bang & Olufsen, фотомодуль с физическими кнопками. LG назвала аксессуары «Friends» (друзья), что звучало мило и немного жутковато одновременно. Модульность не взлетела: «друзей» было мало, менять их на ходу — неудобно, а сам телефон без них проигрывал конкурентам. Но идея модульного смартфона до сих пор периодически оживает в концептах.