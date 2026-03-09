Китайский производитель Ayaneo дополнил свою серию ретро-консолей Pocket Air Mini специальной лимитированной версией с дизайном в стиле B.Duck. Новинка ярко выделяется жёлтой расцветкой и забавными утками, приуроченной к празднованию Лунного нового года по китайскому календарю.

Базовая модель Pocket Air Mini уже успела зарекомендовать себя как доступное ретро-устройство с поддержкой классических форматов и сравнительно мощной начинкой для своей цены. Версия × B.Duck сохранила технические характеристики оригинала, предложив в придачу эффектный внешний вид.

Как устроена Pocket Air Mini × B.Duck Limited Edition

Экран Pocket Air Mini — 4,2-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1280 × 960 пикселей и классическим соотношением сторон 4:3, идеально подходящим для ретро-игр. За производительность отвечает восьмиядерный процессор MTK G90T, включающий два высокопроизводительных ядра Cortex-A76 и шесть энергоэффективных Cortex-A55, а графику обрабатывает Mali-G76 MP4.

Игровые элементы управления — джойстики и триггеры с эффектом Холла — обеспечивают точность и отзывчивость. Для стабильной работы во время долгих игровых сессий установлен активный кулер. Ёмкость аккумулятора — 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки PD 18 Вт.

Доступны две конфигурации памяти и хранилища: 2 ГБ ОЗУ с 32 ГБ встроенной памяти, а также 3 ГБ ОЗУ с 64 ГБ. Связь обеспечивается через Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Для подключения аксессуаров и зарядки предусмотрены порт USB-C, 3,5 мм разъём для наушников и слот для карт microSD.





Устройство работает под управлением Android 11 с кастомной оболочкой, ориентированной на ретро-геймеров. Среди функций — фронтенд для классических игр, режимы производительности, мониторинг работы, настраиваемые кривые вентилятора и переназначение кнопок.

Контекст и рынок: где смотрится Ayaneo Pocket Air Mini

Ayaneo плотно двигается в нише бюджетных и среднеценовых ретро-консолей с яркой подачей — те, кто скучает по NES и SNES в компактном формате, ищут именно такие модели. В отличие от более мощных, но и дорогих Steam Deck и аналогов, Pocket Air Mini предлагает взглянуть на классические игры с Android и поддержкой эмуляторов без переплаты.

Лимитированная версия с B.Duck — попытка добавить необычную эстетику и привлечь поклонников бренда. Учитывая популярность игровых портативок, такой маркетинговый ход может вызвать дополнительный интерес и выделить устройство среди десятков конкурентов — от Anbernic до Retroid.

Недавно Ayaneo также представила Pocket S Mini на базе Snapdragon G3x Gen 2 — более производительную и премиальную модель, намекающую, что компания развивает сразу несколько направлений в портативном гейминге.