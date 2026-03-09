Rad Power Bikes, некогда лидер в Северной Америке по продаже электровелосипедов с оценкой в 1,65 млрд долларов, сменил владельца. Life Electric Vehicles Holdings (Life EV) приобрела бренд за сумму чуть менее 13,3 млн долларов и намерена восстановить его позиции, расширяя розничные продажи в ключевых регионах.

Основанная в 2015 году в Сиэтле компания Rad Power Bikes быстро завоевала рынок благодаря прямым продажам и доступным ценам на электровелосипеды — менее 2000 долларов за модель. Этот подход позволил привлечь широкую аудиторию любителей активного отдыха. Однако взрывной спрос в пандемийный период уступил место резкому спаду доходов: выручка упала с 129,8 млн долларов в 2023 году до 63,3 млн в прошлом году.

Критическим ударом стали многочисленные судебные иски из-за риска возгораний, связанных с литий-ионными батареями электровелосипедов Rad. Отказ от дорогостоящего отзывного ремонта усугубил финансовое положение фирмы, что в итоге привело к подаче прошения о банкротстве по главе 11 в декабре.

Life EV взяла на себя обязательства Rad Power Bikes, увеличив итоговую сумму сделки до приблизительно 15 миллионов долларов — это всего 1 % от оценки компании на пике её развития. Руководитель Life EV Роб Провост подчеркнул, что сохранение и развитие наследия Rad Power Bikes станет приоритетом нового собственника.

Причины падения Rad Power Bikes и вызовы рынка электровелосипедов

Быстрый спад Rad Power Bikes повторяет судьбу многих компаний, чьи успехи во время пандемии оказались непрочным фундаментом. Электровелосипеды в массовом сегменте перестали быть просто привлекательным гаджетом — возникли задачи безопасности и качества, особенно в отношении батарей. Массовые отзывы аккумуляторов — серьёзная нагрузка для производителя, часто сравнимая с бюджетом на развитие или маркетинг.





Компании-конкуренты, такие как VanMoof и Specialized, активно инвестируют в улучшение технологии батарей и систему гарантии, что помогает им поддерживать устойчивость на рынке. В то же время Rad Power Bikes потеряла доверие покупателей из-за невозможности эффективно бороться с проблемами аккумуляторов, что сразу сказалось на продажах и инвестиционной привлекательности.

Что ждёт Rad Power Bikes под управлением Life EV

Поглощение Rad Power Bikes Life EV — больше, чем просто сделка с активами другой компании. Это шанс перезапустить бренд, сохранив его лояльное сообщество и изначально привлекательный сегмент рынка. Life EV имеет ресурсы и опыт в электромобильном бизнесе, чтобы исправить узкие места и вывести бренд на новый уровень.

Тем не менее восстановление доверия и оправдание ожиданий потребует времени и вложений. Битва в сегменте недорогих э-байков жёсткая: потребители требуют разумную цену и полную безопасность. Life EV предстоит найти баланс, который позволит сделать Rad Power Bikes конкурентоспособным без риска повторения прежних ошибок.