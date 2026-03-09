Agentic AI меняет правила игры: теперь бизнес-агенты не просто исполняют заложенные команды, а способны сами находить альтернативные пути решения задач. Но динамичность агентов визуально ограничивает устаревший пользовательский интерфейс — он по-прежнему статичен и заранее спроектирован. Решение приходит с технологией A2UI (agent to user interface), которая позволяет агентам формировать уникальные экраны на лету, исходя из текущих данных и бизнес-логики.

A2UI представляет собой схему пользовательского опыта, где компоненты интерфейса описаны размыто и независимы друг от друга. Агент в режиме реального времени генерирует JSON-контент, который рендерер A2UI мгновенно преобразует в интерактивный экран. Обратная связь происходит через AG-UI — современный стандарт коммуникации между интерфейсом и агентом. Сейчас такие динамические рендереры уже разрабатывает компания Copilotkit.

Важный элемент системы — бизнес-онтология, например FIBO для финансовой сферы. Она объединяет данные из разных источников в единый язык и задаёт границы, в которых может оперировать агент. В связке с A2UI он диктует, как именно отображать элементы интерфейса, от простых кнопок до сложных форм с учётом специфики бизнеса и стандартов, вроде ISO 9241-110.

Как это работает на практике? Возьмём ситуацию с одобрением кредита. Онтология описывает ключевые сущности: условия, контрагенты, проценты и ограничения. Агент обрабатывает данные из нескольких систем, формирует интерфейс на основе A2UI-спецификации и выводит динамически обновляемый экран. При изменениях в регламентах или бизнес-правилах достаточно обновить онтологию и A2UI-спецификацию, а не вручную перекрашивать сотни форм и экранов.

Такой подход снижает зависимость от UX-дизайнеров и разработчиков пользовательских интерфейсов: переиспользуемые компоненты пишутся один раз и живут независимо от конкретных экранов. Например, визуальное оформление сообщений с логотипом и предупреждениями можно централизованно контролировать, позволяя агентам автоматически формировать корректные уведомления под бренд и стандарты.





Интеграция новых технологических стандартов, таких как TOON — эффективный способ сжатия и включения онтологий и интерфейсных спецификаций в контекстные подсказки моделей, сделает систему ещё более компактной и умной. Вместе с развитием моделей ИИ возможно появление обученных заранее агентов, которые будут самостоятельно создавать экраны, полностью соответствующие A2UI и AG-UI.

В итоге A2UI и agentic AI позволят бизнесам мгновенно и безболезненно обновлять пользовательские интерфейсы, быстро реагируя на слияния, изменения в продуктах и нормативные требования. Это не просто удобство, а фундаментальная перемена, приближающая ПО к естественной динамике бизнеса — без постоянных костылей и долгой ручной настройки.