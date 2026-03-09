В сети уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Apple готовит устройство для умного дома, которое станет альтернативой таким продуктам, как Amazon Echo Show 8. Инсайдер и коллекционер техники Apple под ником @Kosutami_Ito утверждает, что ему удалось увидеть прототип устройства, которое называют Apple HomePad.

По его словам, устройство представляет собой почти квадратный сенсорный дисплей с диагональю около 7 дюймов. Его можно будет закрепить на стене при помощи системы крепления, напоминающей MagSafe. Также Apple якобы готовит версию с подставкой, похожей на HomePod mini, которая может включать дополнительные динамики.

Сообщается, что устройство сможет использовать фронтальную камеру для видеозвонков. Ранее также появлялись слухи, что HomePad сможет распознавать разных членов семьи с помощью Face ID и автоматически переключаться между пользовательскими профилями.

Предполагается, что Apple HomePad станет центральным хабом для управления устройствами умного дома. Устройство также получит доступ к музыкальным стриминговым сервисам и подкастам. На экране смогут отображаться виджеты с полезной информацией, например прогноз погоды.

По словам инсайдера, запуск устройства теперь ожидается не раньше осени 2026 года. Ранее предполагалось, что новинку представят уже в начале 2026 года. Сообщается, что смарт-хаб будет оснащён мощным процессором Apple A18, используемым в iPhone, а его цена может составить около 400 евро, что сделает устройство заметно дороже многих аналогичных решений конкурентов.



