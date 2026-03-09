В начале этого года стало известно, что Samsung работает над смартфоном Galaxy M17e 5G, который может оказаться переименованной версией Galaxy A07 5G. На прошлой неделе компания открыла страницы поддержки устройства на своём сайте, что намекало на скорый запуск. Теперь Samsung официально раскрыла дату презентации и основные характеристики смартфона.

Компания объявила, что Galaxy M17e 5G будет представлен в Индии 17 марта 2026 года, и именно эта страна станет первым рынком для новинки. Одновременно Amazon India запустила специальную страницу устройства с пометкой »Amazon Specials», что указывает на эксклюзивные продажи через эту торговую площадку. Samsung и Amazon уже раскрыли ключевые характеристики смартфона.

Galaxy M17e 5G получит 6,7-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Тип дисплея официально не указан, однако предполагается, что используется LCD-панель. Смартфон будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 6300. Информация о вариантах оперативной и встроенной памяти пока не раскрывается. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч.

Устройство будет поставляться с оболочкой One UI 8.0 на базе Android 16. Компания обещает шесть крупных обновлений операционной системы (новые версии Android и One UI), а также шесть лет обновлений безопасности.

Основная камера смартфона будет включать 50-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом и дополнительный 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера получит разрешение 8 Мп.





Samsung также сообщила, что задняя панель устройства будет выполнена из материала GFRP (армированный стекловолокном полимер). Смартфон получит защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Для безопасности предусмотрен сканер отпечатков пальцев.

Galaxy M17e 5G будет поддерживать 12 диапазонов 5G, иметь толщину 8,2 мм и выйдет в двух цветах: Blitz Blue и Blitz Violet.

На странице устройства на Amazon India указано, что это будет »самый плавный смартфон дешевле 14 000 рупий», что намекает на цену ниже этого уровня. Ожидается, что стартовая стоимость устройства составит около 13 999 индийских рупий.