Компания OnePlus продолжает делиться подробностями о будущем смартфоне OnePlus 15T. Ранее президент компании Ли Цзе Луис уже подтвердил несколько ключевых особенностей компактного флагмана, а теперь в новом тизере был раскрыт дизайн задней панели устройства.

В новых официальных изображениях компания показала внешний вид OnePlus 15T с разных ракурсов. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Судя по опубликованным фотографиям, устройство сохранило фирменный дизайн предыдущей модели и получило похожий модуль камеры на задней панели.

Теперь также подтверждено, что на задней стороне смартфона размещена двойная камера. Один из модулей — перископический телеобъектив. По словам Ли Цзе Луиса, используется улучшенный сенсор по сравнению с тем, который установлен в модели OnePlus 13T.

Фотографии передней части устройства показывают закругленные углы корпуса, что должно сделать смартфон более удобным в использовании. Также заметны очень тонкие рамки вокруг дисплея, о которых ранее упоминал глава компании.

Кроме того, изображения раскрывают названия двух цветовых вариантов. Один из них называется Pure Coca и описывается как насыщенный темный оттенок шоколада. Второй вариант называется Relaxing Matcha и представляет собой мягкий зеленый цвет, напоминающий оттенок матча.





Подробные характеристики смартфона в последних публикациях компания не раскрыла. Однако ранее Ли Цзе Луис сообщил, что устройство получит плоский экран диагональю 6,32 дюйма, который, по слухам, будет поддерживать частоту обновления до 165 Гц.

Также ожидается аккумулятор емкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.

Точная дата презентации и начала продаж OnePlus 15T пока не объявлена, однако компания, как ожидается, раскроет эти детали в ближайшее время.