Компания Realme представила новый бюджетный смартфон Realme Note 80 на некоторых рынках Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Филиппины и Таиланд. Устройство является немного упрощённой версией модели Narzo 80 Lite 4G, которая дебютировала в Индии в прошлом году.

Realme Note 80 оснащён 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей), частотой обновления 90 Гц и соотношением экрана к корпусу 90,4%. Типичная яркость составляет 450 нит, а в режиме повышенной яркости она может достигать 563 нит. Также поддерживается частота опроса сенсора до 180 Гц.

Смартфон работает на базе процессора Unisoc T7250 с восьмиядерным CPU и графическим ускорителем Mali-G57. Устройство оснащается 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и предлагается с накопителем на 64 или 128 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 8 Мп и поддерживает автофокус, а фронтальная камера получила сенсор на 5 Мп. Основная камера способна записывать видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду и поддерживает режимы ночной съёмки, портретный режим, панораму, функцию Dual-view video и цифровой зум до 10×.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 6300 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт, а также совместимость с зарядными устройствами 15 Вт PD и 14,4 Вт QC. По заявлению Realme, аккумулятор способен сохранять до 80% своей ёмкости даже после четырёх лет ежедневного использования.





Realme Note 80 поддерживает две Nano-SIM-карты и работает в сетях 4G LTE, однако не поддерживает 5G. Среди других возможностей — Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, порт USB Type-C и разъём для наушников 3,5 мм. Модуль NFC в устройстве отсутствует. Смартфон работает под управлением Realme UI на базе Android 15.

С точки зрения прочности устройство получило защиту уровня MIL-STD-810H и технологию ArmorShell, что позволяет ему выдерживать падения с высоты до 1,8 метра. Также предусмотрена защита от пыли и брызг по стандарту IP54.

Смартфон выполнен в корпусе с плоскими гранями, имеет толщину 7,94 мм и весит 197 граммов. Он доступен в двух цветах: Glacier Blue и Storm Black.

В Таиланде версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти поступит в продажу 13 марта 2026 года по цене 3599 бат. На Филиппинах устройство уже появилось в TikTok Shop по акционной цене 3999 филиппинских песо до 10 марта.

В Индонезии Realme Note 80 стоит 1 799 000 рупий за версию 4/64 ГБ, тогда как модель с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя оценивается в 2 099 000 рупий.