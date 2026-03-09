Компания iQOO недавно раскрыла некоторые детали о будущем смартфоне iQOO Z11 на мероприятии, посвящённом седьмой годовщине бренда в Китае. Теперь известный инсайдер Digital Chat Station поделился дополнительной информацией о характеристиках устройства на платформе Weibo.

По его словам, iQOO Z11 получит 6,83-дюймовый OLED-дисплей LTPS с плоской панелью. Ранее компания уже подтвердила поддержку частоты обновления 165 Гц, а инсайдер добавил, что экран будет иметь разрешение 1.5K.

Также сообщается, что смартфон будет оснащён производительным процессором, однако его точное название пока не раскрывается. По словам Digital Chat Station, устройство будет доступно в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Ранее уже было подтверждено, что смартфон получит аккумулятор ёмкостью 9020 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

По данным инсайдера, iQOO Z11 может быть представлен в Китае до конца марта. Что касается цены, компания уже заявила, что смартфон будет стоить от 2000 до 3000 юаней (примерно от 290 до 440 долларов).

Информации о глобальном запуске устройства пока нет. Однако недавно смартфон под названием iQOO Z11 с номером модели I2512 был замечен в базе сертификации SIRIM в Малайзии. Пока неизвестно, будет ли международная версия устройства отличаться от китайской.





Инсайдер также отметил, что такие бренды, как OnePlus, Honor, Realme и iQOO, уже начали активно использовать дисплеи с очень высокой частотой обновления. При этом Redmi остаётся одним из немногих крупных производителей, который пока не представил смартфон с экраном 165 Гц. Однако, по слухам, ситуация может измениться уже скоро: ожидается, что Redmi K90 Ultra, дебют которого может состояться в Китае в апреле, получит дисплей с частотой обновления 165 Гц.