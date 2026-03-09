Компания Asus начала продажи одной из версий мини-ПК NUC 16 Pro. Устройство было впервые представлено на выставке CES 2026 и, как сообщалось во время анонса, будет доступно с процессорами вплоть до Intel Core Ultra X9 388H из семейства Panther Lake.

Хотя топовая конфигурация пока не поступила в продажу, компания уже начала продавать вариант среднего уровня с процессором Intel Core Ultra 7 356H. Эта версия NUC 16 Pro доступна на площадке Newegg по цене 999 долларов и поставляется в формате barebone, то есть без установленной оперативной памяти и накопителей.

Мини-ПК поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 благодаря двум слотам SODIMM. Также предусмотрены два разъёма M.2, которые позволяют установить накопители общим объёмом до 16 ТБ. Один из слотов поддерживает SSD формата 2280 с интерфейсом PCIe Gen5 x4, а второй рассчитан на накопитель формата 2242 с интерфейсом PCIe Gen4 x4.

Что касается графической части, процессор Core Ultra 7 356H не оснащён более мощной интегрированной графикой Arc B390. Вместо этого используется графический ускоритель Intel Graphics 4 Xe3, который по производительности в играх может быть сопоставим с AMD Radeon 760M.

При этом мини-ПК получил два порта Thunderbolt 4, что позволяет подключать внешние видеокарты через eGPU-станции. Помимо этого, устройство оснащено следующим набором портов:





4 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A

2 порта Ethernet 2.5G

2 порта HDMI 2.1

1 порт USB 3.2 Gen 2 Type-C

Также NUC 16 Pro получил конструкцию без использования инструментов для удобной модернизации и обслуживания, систему охлаждения с двумя вентиляторами и компактный корпус.