OPPO объявила глобальный запуск нового складного смартфона Find N6 — мероприятие намечено на 17 марта 2026 года в Китае. Главная «фишка» модели — технология невидимой складки, которая обещает полностью сгладить главную проблему складных устройств последних лет и сделать экран абсолютно ровным даже после длительной эксплуатации.

С момента дебюта первого OPPO Find N в 2021 году компания постоянно развивала конструкцию шарнира. Find N6 поднимает планку, предлагая самый тонкий и эргономичный складной смартфон в форме «книжки» на рынке — сравнимый по удобству с моноблочными флагманами. Хват комфортен, а дизайн позволяет забыть о привычной усталости от объёмных устройств.

Смартфон оснащён круглым модулем камер с 200-мегапиксельным телефотомодулем Hasselblad, обещающим резкие снимки без громоздкого выступа. Работать с большим дисплеем поможет умный стилус OPPO AI Pen — продвинутый инструмент на базе искусственного интеллекта для повышения продуктивности и решения сложных задач.

Технология невидимой складки и конкурентный контекст

Невидимая складка — главный инженерный вызов для складных смартфонов, с которым борются лидеры рынка. Samsung со своими Galaxy Z Fold демонстрирует прогресс, но чуть заметная линия сгиба всё ещё присутствует. OPPO намерена сместить акценты: главная цель — сделать экран сплошным и гладким навсегда, а не лишь на старте.

Тонкость и эргономика Find N6 важны на фоне теневой конкуренции с Huawei Mate X и Google Pixel Fold, которые также стремятся упростить взаимодействие с гибкими технологиями. Важно, что OPPO подходит к решению комплексно — не только механика, но и материалы дисплея обновлены, чтобы выдерживать годы эксплуатации без потертостей.





Помимо смартфона, интеграция AI-стилуса «из коробки» показывает, что OPPO нацеливается не просто на хайп от складных вендоров, а на продвинутых пользователей, для которых важна мобильная производительность и креативность. Это направление совпадает с трендом индустрии, где устройства превращаются в полноценные инструменты для работы и творчества.

Что ждать от OPPO Find N6 после презентации

17 марта станет ясно, насколько глубока технологическая революция OPPO. Компания обещает раскрыть детали конструкции и, вероятно, цены и сроки выхода на рынок. Ожидается, что Find N6 будет одним из первых складных смартфонов с действительно комфортным экраном без видимых складок и станет альтернативой для тех, кто считал складные устройства избыточно громоздкими.

Складывается ощущение, что OPPO формирует новую нишу — тонкие и эргономичные складные смартфоны для профессионалов, которым важны и продуктивность, и фотоискусство. Сможет ли Find N6 перетащить тренд на себя, до конца не ясно, но вечеринка в Binhai Bay обещает быть интересной.