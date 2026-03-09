В марте 2026 года Borderlands 4 получит значительное обновление, вводящее общую прогрессию для всех персонажей. Это означает, что достижения, такие как открытые области карты, улучшения и расширения инвентаря, полученные одним персонажем, станут доступны для всех остальных. Обновление приурочено к выходу первого крупного дополнения «Mad Ellie and the Vault of the Damned», запланированного на 17 марта.

Дополнение «Mad Ellie and the Vault of the Damned» перенесёт игроков в заснеженные регионы планеты Кайрос, предлагая мрачную историю в стиле «космического хоррора». В центре внимания — новый персонаж, робот C4SH, бывший дилер казино с уникальным боевым стилем, основанным на картах и кубиках. Дополнение добавит новые основные и побочные задания, легендарное снаряжение и косметические предметы.

Ранее, в ноябре 2025 года, разработчики из Gearbox анонсировали планы по улучшению совместного развития персонажей, а также добавлению новых эндшпильных активностей и поддержке кросс-сохранений. Введение общей прогрессии может стать ответом на снижение числа активных игроков, которое наблюдалось после релиза игры в сентябре 2025 года. По состоянию на октябрь 2025 года количество одновременных игроков в Steam сократилось на 85 % с момента запуска.

Внедрение общей прогрессии и выпуск нового контента могут оживить интерес к Borderlands 4, предоставляя игрокам новые возможности для исследования и развития персонажей.