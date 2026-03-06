Обновление Pixel Journal принесло короткую нижнюю панель из Material 3 Expressive и включило новые функции искусственного интеллекта для серии Pixel 9. Теперь интерфейс приложения стал компактнее, а управление — более удобным и современным, соответствующим другим фирменным сервисам Google.

В Pixel Journal обновили нижнюю панель вкладок: индикатор теперь занимает меньше места сверху, что добавляет немного пространства для контента в ленте записей. Несмотря на незначительный прирост полезной площади экрана, последовательность интерфейса с другими приложениями Google заметна и радует пользователей. Аналогичные изменения уже внедрены в Google Home и Phone, в то время как Google Photos остаётся исключением с собственным дизайном.

Кроме обновления дизайна, новая версия Pixel Journal (2026.02.10.867917178), доступная через Google Play, активирует ИИ-возможности на устройствах Pixel 9, за исключением серии A. Среди них — функции Reflection, Revisit Topics и Mood ID, которые помогают пользователям лучше выражать свои чувства и вырабатывать здоровые привычки самоанализа.

Google подчёркивает появление опции обратной связи: теперь пользователи могут прямо ставить оценку хорошо или плохо изображённым подсказкам, что помогает улучшать персонализацию и качество взаимодействия с приложением. Это логичное развитие в череде усилий Google сделать интерфейс не только красивым, но и умным.

На этом фоне остаются приложения My Pixel, Google Passwords и Quick Share, которые пока не получили такой редизайн и всё ещё используют Google Play сервисы для части функционала. Pixel Journal идёт по пути постепенного перехода на единый фирменный стиль с плавающей тулбарой, при этом поддерживая текущие функции. Обновления интерфейса показывают, что Google серьёзно работает над унификацией пользовательского опыта в новой эре смартфонов Pixel.



