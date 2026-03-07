По сути, аппаратная составляющая камеры Pixel 10a осталась такой же, как и в Pixel 9a, и основное улучшение — плюс 6 очков в сравнении с предшественником — связано не с железом, а с программной обработкой. Это подчеркивает, что Google не делала ставку на камеру этого бюджетника, ограничившись готовыми решениями, не обновляя сенсор или оптику.

Особенности камерного теста и конкуренты Pixel 10a

Аналитики DxOMark подчеркнули несколько слабых сторон камеры Pixel 10a: выраженные шумы при съёмке в темноте, проблемы с автофокусом при записи видео и недостаточную детализацию. Но отметили и сильные стороны: при хорошем освещении смартфон демонстрирует широкий динамический диапазон и достойный портретный режим.

Примечательно, что хотя Pixel 10a уступает Pixel 8a и iPhone 15, он всё же превосходит некоторые модели, которые считались флагманами в своё время. Это указывает на постепенное снижение внимания Google к улучшению камер в бюджетных устройствах, где главные изменения приходятся на программные оптимизации, а не на аппаратные новации.

Почему Google повторяет ошибки с Pixel 10a

Pixel 8a с более крупным 64-мегапиксельным сенсором показывал лучшие результаты даже спустя два года, что говорит о том, что Google экономит на оборудовании в пользу софта. Подобный подход может снижать привлекательность новых бюджетников для пользователей, которые любят снимать часто и качественно. Тогда как конкуренты из Apple и Samsung активно выводят камеры даже в среднебюджетном сегменте на новый уровень, Google ограничивается косметическим улучшением постобработки.

При этом рейтинги DxOMark остаются одной из главных мерок для покупателей, ориентирующихся на качество камеры. Низкий показатель даже в сочетании с другими плюсами снижает восприятие устройства как камеры, что в 2026 году считается непростительной ошибкой для мобильного рынка.





Что дальше для Google Pixel в фотоанализе

С учётом текущих тенденций усиления конкурентной борьбы в сегменте камер смартфонов эконом-класса, Google рискует отстать, если не пересмотрит баланс аппаратной и программной части. Повышение разрешения сенсоров, улучшение автофокуса и снижение шумов — минимальные требования, которые компания должна выполнить для сохранения репутации Pixel как одного из лучших камерофонов.

Пока Pixel 10a выглядит как забытая модель, будто Google делает ставку на премиальные Pixel 11 и 12, где камера действительно впечатляет. Для бюджетников же важно оправдать ожидания покупателей, а не радовать только обновлением дизайна и процессора.