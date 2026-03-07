Первые тесты iPhone 17e в Geekbench 6 раскрывают реальные возможности процессора Apple A19. По CPU показатели практически идентичны обычной версии iPhone 17 — мультиъядерный балл составляет около 9 241 против 9 249. Главное отличие — урезанная графика: iPhone 17e получил 4-ядерный GPU вместо 5 в iPhone 17, из-за чего результаты Metal чуть скромнее, около 31 000—31 500 против 37 000 баллов.

На практике разница в графической мощности вряд ли заметна большинству пользователей, особенно учитывая, что прошлогодний iPhone 16e с процессором A18 тоже оснащён 4-ядерным GPU. Кроме того, iPhone 17e получил улучшения вроде магнитной зарядки MagSafe и более быстрого 5G благодаря модему второго поколения C1X, а базовый объём памяти вырос вдвое — до 256 ГБ. При этом цена осталась на прежнем уровне — $599 в США.

Сравнение производительности основных моделей iPhone

iPhone 17 Pro (A19 Pro) — 9805

iPhone 17 (A19) — 9249

iPhone 17e (A19) — 9241

iPhone 16 Pro (A18 Pro) — 8625

iPhone 16e (A18) — 7977

iPhone 15 Pro (A17 Pro) — 7199

Дизайн iPhone 17e практически не отличается от iPhone 16e, что ожидаемо для бюджетной модели. Новинка уже доступна для предзаказа с 4 марта, а в продажу поступит 11 марта. Apple продолжает стратегию удержания цены при заметном обновлении железа, чтобы поддерживать спрос в среднем сегменте.

Одновременно с этим во флагманском сегменте компания представила MacBook Neo — новую бюджетную модель с процессором A18 Pro, впервые адаптированным из iPhone для Mac. На фоне прошлогодних прогнозов о расширении экосистемы Apple Neo обещает конкурировать с привычными Intel-гаджетами, показывая серьёзный скачок в энергоэффективности при производительности, близкой к прошлым поколениям MacBook Air.