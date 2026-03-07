Apple объявила о снятии с производства сразу 15 моделей техники на фоне релиза 10 новых устройств, среди которых iPhone 17e, планшеты iPad Air с чипом M4 и обновлённые MacBook Air и Pro с процессорами M5. Среди выбывающих из ассортимента устройств — MacBook и Mac Studio различных конфигураций, а также мониторы Pro Display XDR и Studio Display прежних поколений.

В списке снятых с производства моделей особенно выделяется прекращение выпуска iPhone 16e с процессором A18, нескольких вариантов iPad Air на базе M3, а также MacBook Air и Pro, представленных в 2024—2025 годах, но уже заменённых новыми поколениями. Любопытно, что ряд популярных моделей MacBook Pro, включая 14- и 16-дюймовые с чипами M4 Pro и M4 Max, исчезают из каталога всего через год после анонса.

Какие устройства исчезают из ассортимента Apple

iPhone 16e с процессором A18 (2025)

11- и 13-дюймовые iPad Air с чипом M3 (2025)

13- и 15-дюймовые MacBook Air на процессорах M4 (2025)

MacBook Pro 14» с M5 и 512 ГБ памяти (2025), а также с M4 Pro (2024)

MacBook Pro 16» с M4 Pro и M4 Max (2024)

Mac Studio с процессором M3 Ultra и 512 ГБ (2025)

Монитор Studio Display с процессором A13 Bionic (2022)

Монитор Pro Display XDR, подставка Pro Stand и адаптер VESA для него (все 2019 года)

Многие из этих устройств уже продаются с большими скидками у розничных продавцов — типичная практика перед окончательным снятием моделей с продажи. Новые устройства Apple открылись для предварительного заказа 4 марта, а появятся в магазинах и у партнёров 11 марта.

Что стоит за массовым обновлением ассортимента Apple

Apple традиционно обновляет линейку весной, и нынешний виток отличается несколькими особенностями. Во-первых, компания стремится направить внимание покупателей на новые процессоры поколения M5 и M4, постепенно выводя из ассортимента чипы M3 и A13. Во-вторых, это часть перераспределения позиций в премиум-сегменте, где устаревшие Pro Display XDR уступают место новым мониторам с улучшенной производительностью и поддержкой современных интерфейсов.

Переход к более мощным и универсальным устройствам на базе последних процессоров — сигнал развития всей экосистемы Apple. Быстрый цикл замены моделей MacBook Pro говорит о желании компании быстрее адаптироваться к конкуренции с такими игроками, как Dell XPS и Microsoft Surface. А массовое снятие с продажи устаревших компонентов позволяет не распылять ресурсы и сосредоточиться на основных направлениях.





Чего ждать покупателям и рынку после обновления

Покупателям стоит ориентироваться на новые модели 2026 года — они обещают заметный прирост производительности и энергоэффективности. От старых моделей останутся лишь остатки со скидками, что может привлечь тех, кто не гонится за самым свежим железом, но хочет выгодную цену.

Для рынка это означает усиление раздробленности линеек техники Apple: одновременно будут сосуществовать новые модели и бюджетные варианты предыдущих поколений со скидками. Такого смешения Apple давно не демонстрировала, и это создаёт дополнительные вызовы для розничных продавцов и сервисных центров в плане логистики и запчастей.