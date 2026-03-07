Bitrig, платформа для визуального программирования, разработанная бывшими сотрудниками Apple и соавторами SwiftUI, представила версию своего приложения для Mac. Раньше Bitrig позволял создавать SwiftUI-приложения прямо с iPhone, а теперь пользователи могут использовать Mac для создания и отладки приложений с помощью текстовых подсказок.

Mac-версия Bitrig автоматически генерирует исходный код Swift и SwiftUI, а затем создаёт приложения, которые можно сразу отправить в TestFlight или опубликовать в App Store. Новый формат даёт возможность пользоваться большим экраном, полноценной клавиатурой и инструментами Xcode, включая полный доступ к iOS SDK.

Платформа интегрирует загрузку изображений и скриншотов, поддерживает встроенный симулятор iPhone для интерактивного просмотра и тестирования приложения прямо на Mac. Одним кликом можно отправить проект на подключённый iPhone для полноценного тестирования. Кроме того, Bitrig позволяет редактировать сгенерированный код вручную — это полезно для изучения синтаксиса Swift и структуры приложений.

Пользователи могут экспортировать проекты в виде самостоятельных Xcode-проектов для дальнейшей работы. Bitrig работает по системе сообщений-кредитов: бесплатно доступно 5 кредитов в день (до 30 в месяц), а платные подписки предоставляют от 200 до 1600 кредитов в месяц в зависимости от тарифа. Кредиты можно использовать как на Mac, так и на iOS, при этом невостребованные кредиты переносятся на следующий месяц.

Проекты синхронизируются автоматически между версиями Bitrig на iPhone и Mac. Для установки Mac-версии требуется macOS Sequoia 15 или новее. Новое приложение открывает удобные возможности для создания приложений на SwiftUI, расширяя доступ к разработке как для новичков, так и для опытных разработчиков, ценящих удобство и интеграцию с инструментами Apple.



