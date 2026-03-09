Новый Toyota Corolla Cross стал одним из самых доступных и надёжных кроссоверов, доступных россиянам через параллельный импорт. Несмотря на отсутствие официальных поставок, завоз праворульных и леворульных версий из Японии, Китая и ОАЭ позволяет найти гибридные и бензиновые комплектации с ценами от 2,5 млн рублей — это ниже, чем у ближайших конкурентов вроде Belgee X70 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Одна из владивостокских компаний предлагает праворульную гибридную версию с 122 л.с. по цене от 2,5 млн рублей. Эта комплектация включает кожаный салон, двухзонный климат-контроль и мультимедийную систему с навигацией. В Находке за такую же сумму доступна гибридная версия с бензиновым двигателем 98 л.с. и электромотором 95 л.с.

В Новосибирске можно заказать леворульный бензиновый Corolla Cross за 2,72 млн рублей — в базовой комплектации с тканевым салоном и кондиционером. Правда, с декабря гибридные версии перестали попадать под льготный утилизационный сбор, что повлияло на цены. Под капотом прячется 2,0-литровый мотор мощностью 171 л.с.

Более современный гибрид с 152-сильным 2,0-литровым двигателем доступен в Кирове уже за 2,79 млн рублей. Кроме того, из ОАЭ завозят версию с 140-сильным 1,8-литровым бензиновым двигателем. Цены на неё варьируются от 2,9 млн в Краснодаре до 3,3 млн в Благовещенске. Но там же продают такой же кроссовер из наличия на 300 тысяч рублей дешевле.

Если смотреть на местные предложения по ранее ввезённым моделям с 2,0-литровым 169-сильным двигателем, разница цен впечатляет: от 2,7 млн рублей во Владивостоке до 3,6 млн рублей у официального дилера в Нижнем Новгороде. В остальных городах диапазон варьируется от 3 млн до 3,33 млн рублей.



