Apple представила MacBook Neo — ноутбук с бюджетным позиционированием и чипом A18 Pro, взятым из iPhone 16 Pro. При цене от $599 он напрямую конкурирует с оригинальным MacBook Air на базе M1 2020 года, который стартовал с $999. Несмотря на разницу в поколениях и архитектуре процессоров, оба устройства демонстрируют похожие уровни производительности и схожие внешние решения.

MacBook Neo пытается повторить успех M1 Air, сохраняя алюминиевый корпус и компактные размеры. Однако у Neo иная форма — ровный прямоугольник толщиной 0,5 дюйма, тогда как Air использовал клиновидный профиль и имел варьирующуюся толщину от 0,16 до 0,63 дюйма. При этом масса Neo чуть меньше — 1,22 кг против 1,27 кг у Air.

Дисплей и дизайн: простота с нюансами

MacBook Neo оснащён 13-дюймовым Liquid Retina с разрешением 2408×1506 и яркостью 500 нит, что выше 400 нит у 13,3-дюймового Retina дисплея MacBook Air с разрешением 2560×1600. Несмотря на чуть меньший размер и более скромную цветовую гамму sRGB (против Wide Color P3 и True Tone у Air), экран Neo заметно ярче. Оба ноутбука сохраняют более широкие рамки вокруг экрана — без вырезов и современных тонких полос.

Производительность: iPhone-чип берёт верх в основном

Главное отличие — процессор. MacBook Air работает на Apple M1 с 8‑ядерным CPU и до 8‑ядерным GPU, тогда как Neo базируется на A18 Pro с 6‑ядерным CPU (2 мощных и 4 энергоэффективных) и графикой на 5 ядер. Тем не менее свежие бенчмарки Geekbench показывают, что Neo демонстрирует более высокий однопоточный результат (3461 против 2347 у M1) и сопоставимый многопоточный (около 8668 против 8342). Графика Neo тоже близка к M1, несмотря на меньшее число ядер GPU, благодаря аппаратному ускорению трассировки лучей и расширенным возможностям медиа-движка с поддержкой ProRes и AV1.

Хранение, порты и автономность

В отличие от MacBook Air с множеством вариантов памяти (от 8 до 32 ГБ) и накопителей (от 256 ГБ до 2 ТБ), MacBook Neo предлагает только 8 ГБ оперативной памяти и два варианта SSD — 256 или 512 ГБ. За дополнительными 512 ГБ покупатель также получает Touch ID, недоступный в базовой модели.





Порты тоже рационализированы: два USB Type-C, но разного стандарта — один USB 3 (10 Гбит/с), второй — USB 2 (480 Мбит/с). В MacBook Air оба порта Thunderbolt/USB 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с. Оба ноутбука имеют разъём для наушников.

Заявленное время работы Neo — 11 часов в веб-серфинге и 16 часов в видео, против 15 и 18 часов соответственно у Air, благодаря более ёмкой батарее (36,5 против 49,9 Вт·ч). Однако Wi-Fi 6E и Bluetooth 6 у нового MacBook дают ему преимущество по современным стандартам связи.

Цена и на что стоит обратить внимание

MacBook Neo — очевидный выбор для тех, кто хочет свежий Mac с базовым набором возможностей и готов экономить: $599 за младшую модель с 256 ГБ и $699 за версию с Touch ID и 512 ГБ. M1 MacBook Air — устройство пятилетней давности, которое сейчас можно найти либо на вторичном рынке, либо в виде восстановленных моделей за примерно $679 и выше.

Если память и объём накопителя имеют критическое значение, а также важны Thunderbolt-порты и более крупная батарея, M1 Air остаётся предпочтительным. Но по соотношению цена-производительность и непрерывной поддержке macOS MacBook Neo выигрывает без вопросов.

Для покупателей, не готовых переплачивать и ищущих новый компактный ноутбук с хорошей производительностью, Neo — именно то, что нужно. Если MacBook Air M1 уже есть, менять с нынешним раскладом смысла пока нет.