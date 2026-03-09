Apple готовится отпраздновать 50-летие со дня основания — 1 апреля 2026 года — и глава компании Тим Кук уверен, что её уникальность делает её неповторимой на рынке. В интервью программе CBS «Sunday Morning» он назвал Apple «вечеринкой в одиночку», которая не имеет аналогов.

По словам Кука, Apple всегда нацелена не на оглядывание назад, а на создание «следующего» и улучшение уже существующего, пытаясь предугадывать потребности, о которых люди ещё не знают. Организация учится «строить новые мускулы» — своего рода навыки признания исторического рубежа без остановки на достижениях.

Наследие основателя Apple Стива Джобса остаётся центральным ориентиром. Кук подчеркнул, что принципы, заложенные Джобсом, продолжают формировать «ДНК» компании — стремление улучшать жизнь людей, повторяя этот процесс без устали. При этом он отметил важность совета Джобса не застревать в догадках о том, что бы сделал он, что помогло избежать «проблемы Диснея», когда после ухода основателя компания теряла драйв.

Тим Кук выразил надежду, что ценности Стива будут оставаться основой Apple не только сейчас, но и через сто, двести лет, поскольку они очень сильны. По его мнению, уникальная культура и подход Apple настолько исключительны, что компания стоит особняком в индустрии и не может быть воспроизведена конкурентами.

Наследие Стива Джобса и будущее Apple

Переосмысление принципов Джобса — ключ к сохранению идентичности Apple. Компания не просто повторяет успехи прошлого, а стремится постоянно удивлять и создавать новые категории продуктов, делая ставку на интуицию и инновации.





В последние годы Apple столкнулась с вызовами на рынке технологий, где доминируют конкуренты, нацеленные на подражание успешным моделям. Но ни одна другая компания не смогла повторить комплексное сочетание аппаратного и программного обеспечения, экосистему и культ инноваций, которые есть у Apple. Слова Кука отражают стратегию «вне конкуренции», при которой компания предпочитает идти своим путём, а не следовать за рыночными трендами.

Apple в 2026 году: в одиночной лиге

Тим Кук характеризует Apple как организацию, стоящую в «партии из одного». Это признание уникальности компании без попыток быть кем-то ещё. Другие технологические гиганты часто сотрудничают или активно конкурируют друг с другом, но Apple размеренно строит собственные стандарты качества, дизайна и инноваций.

Этот подход сопряжён с рисками — например, высокими ожиданиями, которые регулярно предъявляют к выходу новых продуктов. Тем не менее стратегия уникальности и фокус на долгосрочных ценностях помогают Apple сохранять лояльность миллионов по всему миру.