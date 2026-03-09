Honor анонсировала новый смартфон с необычным моторизованным механизмом камеры, который должен появиться во второй половине 2026 года. Модель под названием Robot Phone была показана на Mobile World Congress в Барселоне, но журналистам запретили брать устройство в руки — аппарат демонстрировали лишь за стеклом. Главная особенность телефона — 200-мегапиксельный сенсор на «миниатюрном» четырёхосевом подвесе, позволяющем камере двигаться с точностью профессионального стабилизатора.

Этот подвес оснащён микромотором из титаново-алюминиевого сплава, который на 70% меньше существующих аналогов благодаря опыту Honor в области складных смартфонов. Камера может вращаться на 360°, а также выполнять AI-управляемые движения — отслеживать объекты, делать плавные повороты на 90° и 180°, и даже «танцевать» в такт музыке. Такой комплекс функций призван вывести мобильную съёмку на новый уровень.

Технические особенности и партнёрство с ARRI

Honor сотрудничает с ARRI Image Science, австрийским производителем профессионального кинооборудования, чтобы добиться максимально естественной цветопередачи и кинематографического качества изображения. Разработчики заявляют, что по уровню стабилизации камера Robot Phone сравнима с внешними стабилизаторами, хотя и не превосходит их.

Телефон поддерживает режим Super Steady для съёмки при активных движениях, а также функции AI-трекинга объектов с возможностью двойного касания для фиксации цели. В сочетании с физическими жестами, которые камера выполняет — кивание, наклоны и реагирование на прикосновения и голос — устройство превращается в необычный гибрид смартфона и робота.

Что остаётся загадкой и вопросы надёжности

Honor пока не раскрывает ключевые параметры — процессор, объём оперативной памяти, ёмкость аккумулятора и стоимость. Известно только, что использована силиконово-углеродная анодная ячейка, разработанная для энергопитания мотора. При этом ни одному журналисту не разрешили полноценно протестировать аппарат, а демонстрация состоялась в закрытом формате.





Особое внимание вызывает надёжность механизма: моторизованные камеры в смартфонах традиционно имеют проблемы из-за подвижных деталей, уязвимых к пыли, ударам и падениям. Honor утверждает, что применяет наработки из области складных аппаратов для повышения прочности, но достоверных независимых испытаний на долговечность пока нет.

Honor Robot Phone — смелый ход, балансирующий между инновацией и риском. Он может задать новый уровень камер в смартфонах или остаться нишевым продуктом, доступным только на китайском рынке. Вторая половина 2026 года покажет, насколько амбициозным окажется этот проект.