Microsoft уже многие годы не может довести Windows до ума с первого раза — от Vista до Windows 11 всегда что-то оставалось недоработанным или странно реализованным. Сейчас PowerToys, бесплатный набор полезных утилит для продвинутых пользователей, наконец внедряет функции, которые многие давно ждут в самой ОС, но Microsoft упорно игнорирует. Новые возможности делают работу в Windows удобнее и эффективнее — от управления курсором до поиска и набора спецсимволов.

Самое свежее нововведение, CursorWrap, превращает экран в бесшовное пространство: мышь при достижении одного края экрана плавно появляется с противоположного — больше не нужно поднимать мышь и искать стартовую позицию. Казалось бы, элементарная «фишка», но Microsoft почему-то решила, что этим можно пренебречь и «выкатить» вместо неё больше рекламы и лишних предустановок. Это простое, но полезное улучшение уже доступно в PowerToys версии 0.97.

Другой очевидный промах Microsoft — неудобный поиск. Родной поиск Windows часто подсовывает результаты из интернета через Bing вместо локальных файлов. PowerToys предлагает Command Palette, которая не только быстро находит приложения и файлы, но и позволяет запускать скрипты PowerShell, открывать программы с правами администратора и даже выполнять быстрые вычисления прямо в строке поиска. После знакомства с этим инструментом отказаться от него почти невозможно.

Почти комичная история — ролик с Quick Accent, который упрощает ввод специальных символов. Майкрософт по-прежнему заставляет пользователей запоминать сложные комбинации клавиш для символов вроде градуса. В то время как Apple уже давно позволяет нажать и удерживать клавишу для выбора варианта, PowerToys делает ровно то же самое для Windows — наконец без терзаний и копипасты.

Парадокс в том, что при всех своих недостатках Windows продолжает полагаться на то, что пользователи сами обнаружат PowerToys и смогут разобраться в его настройках. Большинство юзеров, конечно, никогда о нём не слышали или боятся ставить дополнительные инструменты. Одновременно Microsoft вместо полезных функций порой предустанавливает рекламное ПО — в настольном интерфейсе это раздражает гораздо сильнее. PowerToys остаётся бесценным помощником, повышая продуктивность работы на любом компьютере под Windows, и каждый обновлённый релиз приносит достойные нововведения.





Этот проект подчёркивает, как по-разному крупные компании подходят к пользовательскому опыту. Google и Apple активно интегрируют удобные мелочи, а Microsoft спустя столько лет всё ещё экспериментирует, оттесняя их на границы системы. Но PowerToys наглядно показывает, что базовые инструменты могут быть одновременно простыми и полезными — осталось дождаться, когда Microsoft перейдёт от внешних утилит к встроенным решениям.