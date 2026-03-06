В iOS 26 Apple существенно улучшила приложение Messages, внедрив в него искусственный интеллект для поиска сообщений. Теперь поиск понимает запросы на естественном языке, позволяя находить сообщения, как будто вы разговариваете с человеком. Например, можно ввести запрос «фотографии мамы с июня на пляже», и система подберёт соответствующие результаты. Кроме того, поиск учитывает связанные темы: при вводе слова «песок» появятся сообщения о пляже и море.

Ранее поиск в Messages часто выдавал нерелевантные результаты при неточных запросах, что вызывало неудобства у пользователей. В новой версии приложение учитывает контекст и смысловые связи, значительно упрощая навигацию по обширным перепискам.

Искусственный интеллект под брендом Apple Intelligence работает на современных устройствах с поддержкой iOS 26, включая iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone Air и модели последних трёх поколений iPhone. Пользователям с более старыми устройствами придётся довольствоваться прежним, менее интеллектуальным поиском.

Apple не требует отдельной активации функции — при включённом Apple Intelligence улучшенный поиск автоматически доступен в Messages. Это очередной шаг в интеграции больших языковых моделей в повседневные функции iOS, после чего аналогичные улучшения получили приложения Фото, Музыка и ТВ.

Новые возможности поиска в iOS 26 Messages

Поиск на естественном языке: возможность задавать запросы в разговорной форме.

Результаты с учётом связанных слов и тем.

Поддержка на iPhone 15 Pro и более новых моделях (iPhone 16, 17, Air).

Интеграция с Apple Intelligence — общесистемным ИИ на iOS 26.

Функция работает автоматически без необходимости ручной активации.

Для большинства пользователей Messages является одним из самых загруженных и важных приложений, где хранятся переписки с фотографиями и медиафайлами. Увеличение объёма iCloud под Messages неудивительно, и теперь самая слабая часть — поиск — получила долгожданное улучшение, позволяющее быстро находить нужные разговоры без утомительных точных вводов.





Крупные конкуренты Apple, такие как Google и Meta*, давно используют ИИ для улучшения поиска и сортировки сообщений в своих приложениях. Однако Apple удалось гармонично встроить эту функцию в привычный интерфейс iOS без лишней сложности и с сохранением приватности. Тем не менее, для владельцев старых iPhone этот апгрейд пока недоступен, что может подтолкнуть пользователей к обновлению устройств.

В заключение, внедрение искусственного интеллекта в поиск Messages делает общение более удобным и эффективным. Пользователи могут быстрее находить нужные сообщения, используя естественный язык, что значительно повышает производительность и комфорт при использовании устройства.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.