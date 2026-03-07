Google Home получил масштабное обновление, которое значительно ускоряет обработку голосовых команд и снижает количество ошибок. Руководитель Google Home Анниш Каттукаран сообщил, что новая версия системы уменьшила задержки выполнения популярных запросов на 30—40%, сделав управление умным домом заметно отзывчивее.

Обновление сфокусировано на сотнях самых частых голосовых команд для умных устройств. Оно выходит на фоне предыдущих попыток Google обновить голосовой ассистент после многих лет, когда Google Assistant становился всё менее эффективным в управлении «умным домом». Несмотря на то что запуск Gemini for Home в раннем доступе не оправдал ожиданий масштабных изменений, компания активно продолжала работу над улучшением.

Каттукаран отметил, что после обновления не только сократилось время отклика, но и значительно снизилась частота ошибок, что положительно сказалось на пользовательском опыте. Кроме того, это обновление последовало сразу за заметным улучшением приложения Google Home, которое принесло множество исправлений багов и новых функций.

Обновление Google Home: что изменилось и как это влияет на пользователей

Главный выигрыш от этого апдейта — скорость. Улучшение времени отклика на 30—40% позволит командам работать почти мгновенно, что уберёт раздражающие паузы при переключении света, термостатов и других устройств. Снижение количества ошибок означает, что Google Home реже неправильно понимает запросы или игнорирует их.

Уже сейчас это обновление доступно большинству пользователей, так что проверка изменений не требует дополнительных действий: достаточно использовать голосовые команды, как обычно. В комментариях пользователи уже отмечают, что система стала «скорее реагировать» и «реже сбоить». Для Google это путь возвращения к лидерам рынка голосового управления.





Google Home в контексте умного дома и конкурентов

В сегменте умных помощников конкуренция не ослабевает: Amazon Alexa и Apple HomeKit продолжают увеличивать функциональность и число интеграций. Google после нескольких менее успешных обновлений теперь нацеливается на стабилизацию пользовательского опыта без громких заявлений.

В результате новая версия Google Home может помочь бренду удержать пользователей и привлечь новых благодаря скорости и надёжности — двум базовым параметрам, необходимым для управления умным домом. Пока что нововведение не даёт кардинально новых возможностей, но закладывает фундамент для дальнейших улучшений на базе модели Gemini.

Как и раньше, Google продолжит устранять проблемы с интеграцией устройств и расширять число поддерживаемых команд. Вопрос в том, насколько быстро компания сможет выровнять опыт Google Home с уровнем конкурентов, не теряя пользователей в разгар битвы за умный дом.