Lenovo готовит экспериментальный смартфон с необычным экраном размером около 7,5 дюйма — фактически это гибрид смартфона и небольшого планшета, который может открыть новую нишу для компании. По данным инсайдов, вместе с крупным дисплеем Lenovo разрабатывает камеру с перископным телефото-объективом и матрицей на 200 МП, что обещает улучшения в мобильной фотографии.

Эта 1,5K LCD-панель широкоформатной формы пока находится в стадии медленной разработки. Остальные технические детали остаются в секрете, но ориентир на крупный экран напоминает попытки создать устройство, похожее по удобству на складные смартфоны, способные заменить планшет.

Пользователи в обсуждениях отметили, что бренд Lenovo потерял былую популярность смартфонов времён 2021 года, когда устройства на Snapdragon 870 и 888 считались выгодным выбором. Сегодня Lenovo сталкивается с острой конкуренцией в среднем сегменте от Realme и Redmi, которые активно используют агрессивное ценообразование, затрудняя выход Lenovo на этот рынок.

Инсайдер Digital Chat Station подчеркнул, что разработка новых концепций идёт медленно, и запуск их в массовое производство пока не запланирован. Тем не менее подобные эксперименты говорят о желании Lenovo найти отличительные черты в смартфонах нового поколения, отойти от классических моделей и предлагать необычные формфакторы.

Текущие инновации Lenovo и перспективы на рынке смартфонов

Связанный проект — первый складной смартфон Lenovo под суббрендом Razr Fold, представленный на MWC 2026. Это устройство с 8,1-дюймовым основным LTPO-дисплеем 2K и 6,6-дюймовым внешним экраном работает на Snapdragon 8 Gen 5, имеет три 50-мегапиксельные камеры и поддерживает стилус Moto Pen Ultra.





Для Lenovo это способ закрепиться в сегменте смартфонов премиум-уровня, тогда как в массовом среднебюджетном сегменте компания теряет позиции. 7,5-дюймовый экспериментальный смартфон с мощной камерой может оказаться попыткой найти уникальный спрос, сочетая возможности смартфона и мини-планшета.

Остаётся вопросом, насколько готов рынок принять устройство с таким большим экраном. Аналитики отмечают, что потребители постепенно привыкают к складным и необычным смартфонам, но успех зависит от баланса цены, удобства и потенциальных функций.