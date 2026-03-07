Джордж Расселл из команды «Мерседес» стал лучшим в квалификации первого этапа Формулы-1 сезона 2026 года — Гран-при Австралии, проходящем в Мельбурне. За ним на стартовой решётке расположились Кими Антонелли из «Мерседеса» и Исак Хаджар из «Ред Булл».

Партнёр Расселла по «Мерседесу», итальянский гонщик Кими Антонелли, финишировал вторым — сильный результат для новичка, учитывая давление стартового чемпионата. Третья позиция досталась французу Исаку Хаджару из «Ред Булл».

Чемпион мира 2025 года Ландо Норрис из «Макларена» показал шестой результат, что отложит для него борьбу за подиум в гонке. Квалификация прошла с двумя прерываниями красными флагами: первый вызвал вылет четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, а второй — обломки на трассе в заключительном сегменте.

Гонка Гран-при Австралии назначена на 8 марта с началом в 7:00 мск — первые очки сезона и возможность проверить автомобили в боевых условиях уже совсем скоро.

Как Расселл и «Мерседес» взяли верх на старте сезона

Победа Расселла в квалификации отражает возросший потенциал «Мерседеса» в 2026-м. После нескольких сложных лет команда смогла улучшить аэродинамику и баланс болида, что даёт преимущество именно на трассах с переменной конфигурацией, как в Мельбурне.





Напарник Расселла Кими Антонелли — перспективный новичок, который эффективно использует шансы и демонстрирует, что «Мерседес» способен усиливать линию лидеров молодыми гонщиками. Для «Ред Булл» третий результат Хаджара подтверждает, что команда продолжает оставаться в топе, но им придётся работать над стабильностью на длинных отрезках.

Для чемпионов прошлого сезона — «Макларена» и Ферстаппена — старт сезона напоминает, что конкуренция усиливается, и никто не может рассчитывать на лёгкие победы в новой эре Формулы-1, где технологии и стратегия играют решающую роль.