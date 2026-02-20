Apple заключила соглашение с IMAX: пять этапов сезона Формулы‑1 2026 года будут транслироваться в избранных кинотеатрах IMAX в США — это живые показы гонок, которые демонстрируют, как стриминг пытается уйти с экрана и захватить большие залы. В список вошли Гран‑при Майами (3 мая 2026), Монако (7 июня), Великобритании (5 июля), Италии (6 сентября) и Соединённых Штатов (25 октября).

Какие гонки покажут в IMAX

3 мая 2026 — Гран‑при Майами

7 июня 2026 — Гран‑при Монако

5 июля 2026 — Гран‑при Великобритании

6 сентября 2026 — Гран‑при Италии

25 октября 2026 — Гран‑при Соединённых Штатов

Это часть более широкой экспансии Apple в мир автоспорта: компании принадлежат права на трансляции Формулы‑1 в США по пятилетнему соглашению, а в приложении Apple TV уже появился отдельный канал для серии. Также Apple получила права на полнометражный фильм о лиге, который собрал 630 млн долларов в прокате и проходил в том числе и в IMAX — компания не прячет намерение превращать спортивный контент в событийные продукты, которые продаются вне подписки.

Что дальше

Неясно, станет ли IMAX регулярной площадкой для живых гонок или это разовая акция вокруг премиальных этапов. В любом случае формат меняет взаимоотношение зрителя с трансляцией: за впечатление в зале готовы платить и подписчики, и случайные болельщики, а кинотеатры получают новый источник дохода. Вопросы остаются — цена билета, региональное расширение показов и влияние на посещаемость реальных гонок — но очевидно, что спортивные трансляции выходят из экрана и идут в зал, где можно продать не только изображение, но и атмосферу.