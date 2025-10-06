Британская команда «Макларен» оформила десятый титул в Кубке конструкторов чемпионата мира «Формулы-1». Победа стала досрочной — коллектив гарантировал себе первое место за шесть гонок до конца сезона.

Второй титул подряд и новое историческое достижение

Решающий момент наступил после Гран-при Сингапура, где Ландо Норрис финишировал третьим и обеспечил команде нужные 13 очков. Этот результат позволил повторить рекорд Red Bull, завоевавшего Кубок конструкторов столь же рано в 2023 году.

Для «Макларена» это уже второй подряд чемпионский сезон. Годом ранее команда вернула трофей впервые с 1998-го. Теперь на счету британцев 10 титулов, что выводит их на чистое второе место в истории Кубка конструкторов — впереди только «Феррари» с 16 победами, а позади остаётся «Уильямс» с девятью.

Лидеры сезона и предстоящие этапы

После этапа в Сингапуре «Макларен» набрал 650 очков. Второе место занимает «Мерседес» (325), третье — «Феррари» (300).

Следующий Гран-при пройдёт с 17 по 19 октября в Остине (штат Техас, США).