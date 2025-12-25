Компания Oppo официально представила в Китае планшет Pad Air5. Он оснащён процессором MediaTek Dimensity 7300-Ultra в сочетании с графикой Mali-G615 MC2, оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1. Планшет доступен как в версии только с Wi-Fi, так и с поддержкой сотовых сетей.

Устройство получило 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2800 × 1980 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость экрана достигает 900 нит.

Для фото- и видеосъёмки предусмотрены 8-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Обе поддерживают запись видео в разрешении 1080p.

Планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 10 050 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. В качестве операционной системы используется ColorOS 16, в которой реализован ряд функций на базе искусственного интеллекта.

Среди возможностей подключения — Wi-Fi 6, Bluetooth, 5G и порт USB Type-C. Oppo Pad Air5 предлагается в цветах Starlight Powder и Space Gray. Также доступна версия Soft Light, отличающаяся антибликовым покрытием дисплея.





Стоимость Wi-Fi-версии Oppo Pad Air5 начинается с 270 долларов за конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти оценена в 315 долларов, а вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ — в 355 долларов. Модель с поддержкой 5G пока доступна только в конфигурации 8 ГБ + 128 ГБ по цене 340 долларов.

Версия Soft Light предлагается в вариантах 8 ГБ + 256 ГБ за 340 долларов и 12 ГБ + 256 ГБ за 385 долларов. Продажи Oppo Pad Air5 в Китае стартуют 31 декабря.