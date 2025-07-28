Киностудия Apple может отметить первый миллиардный успех в кинотеатрах: фильм «F1», главную роль в котором исполнил Брэд Питт, к концу июля должен достичь $500 млн сборов. Об этом сообщили отраслевые источники, ссылаясь на данные Comscore.

Лента, посвящённая миру Формулы-1, стала самым кассовым проектом Apple за всё время. К середине июля сборы превысили $400 млн, а к последнему уикенду месяца фильм вплотную приблизился к полумиллиардной отметке. Для сравнения: предыдущий рекорд принадлежал «Наполеону» Ридли Скотта с $221 млн, а «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе принесли компании $158 млн.

Показатели «F1» позволили фильму обойти и другие крупные премьеры лета. По данным CNBC, с учётом глобальных сборов он уступает только новому фильму о Супермене от Warner Brothers, который за первые две недели собрал $502 млн.

Для съёмок «F1» Apple использовала специально разработанные камеры, чтобы передать динамику гонок Формулы-1 в максимально реалистичном виде. После завершения проката фильм, как и другие проекты Apple, выйдет в цифровом виде: ожидаются релизы в премиальных VOD-сервисах, аренде и на Apple TV+ — вероятно, до конца года.

Благодаря коммерческому успеху Apple, по оценкам аналитиков, сможет не только полностью покрыть бюджет фильма (более $200 млн), но и получить прибыль с учётом затрат на дистрибуцию, которые обычно удваивают стоимость производства.

На фоне ажиотажа вокруг фильма компания рассматривает возможность покупки прав на трансляции гонок Формулы-1 — как часть расширения спортивного контента на Apple TV+.