Компания Xiaomi представила свою самую технологичную систему кондиционирования воздуха на мероприятии Xiaomi × Leica, посвящённом обновлению стратегии в области визуальных технологий. Новая серия Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel стала первым центральным кондиционером, полностью разработанным и произведённым на собственном заводе умной бытовой техники Xiaomi. Линейка включает стандартные версии и модели с двойным воздуховодом, с мощностью от 5 до 8 лошадиных сил.

Система ориентирована на крупные жилые помещения площадью от 120 до 190 квадратных метров и поддерживает схемы подключения от одного наружного блока к четырём, пяти или шести внутренним. Флагманская версия мощностью 8 HP получила конструкцию с двойным выходом воздуха, обеспечивающую как верхний, так и нижний поток.

В основе системы используется двухцилиндровый компрессор с впрыском пара, а также трёхрядные конденсаторы и испарители. Это позволяет устройству стабильно работать в экстремальных условиях — от −35 °C до +65 °C. Кондиционер сохраняет эффективность обогрева при температуре до −30 °C и уверенно охлаждает помещения при жаре выше +40 °C. За циркуляцию воздуха отвечает крупное двойное воздушное колесо диаметром 556 мм с двумя моторами по 200 Вт, обеспечивающее поток до 7008 м³/ч. По заявлению Xiaomi, этого достаточно, чтобы охладить просторную гостиную всего за пять минут.

Модель на 8 HP демонстрирует показатель энергоэффективности APF 5,40, что соответствует высшему классу энергоэффективности Super Grade 1 в Китае. Компания утверждает, что благодаря технологии сверхнизкой частоты 6 Гц одна спальня может потреблять всего около 2,5 кВт·ч электроэнергии за ночь.

Все версии кондиционера комплектуются 10-дюймовой интеллектуальной панелью управления. Она может взаимодействовать с очистителями воздуха, увлажнителями и системами приточной вентиляции, автоматически регулируя работу оборудования на основе показателей PM2.5, CO₂ и уровня влажности для поддержания комфортного микроклимата в доме.





Топовая версия с двойным воздуховодом дополнительно оснащена радаром обнаружения присутствия человека. Система определяет положение пользователей и адаптирует направление воздушного потока, включая режимы обхода при охлаждении, следования при обогреве и энергосбережения при отсутствии людей в помещении. Xiaomi также предлагает бесплатную установку и 10-летнюю гарантию на все модели.

Что касается цен, стандартная версия на 5 HP, рассчитанная на обслуживание до четырёх комнат, стоит от 25 999 юаней (примерно 3 639 долларов). Модели на 6 HP и увеличенная версия 6 HP оцениваются в 27 999 и 32 999 юаней соответственно. Вариант на 7 HP для схемы «один к шести» стоит 37 999 юаней, а стандартная версия на 8 HP — 43 999 юаней.

Самая продвинутая модель серии — версия 8 HP с двойным выходом воздуха — предлагается за 51 999 юаней (около 7 279 долларов) и отличается расширенными возможностями управления воздушными потоками и интеллектуальным распознаванием присутствия.