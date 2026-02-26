Компания BenQ официально выпустила новый короткофокусный проектор LH860ST, ориентированный на гольф- и спортивные симуляторы. Модель разработана специально для небольших помещений и оптимальна для напольной установки, хотя при необходимости её можно закрепить и на потолке.

BenQ LH860ST — это лазерный проектор с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей). Он предлагает впечатляющий контраст 3 000 000:1 (FOFO) и охват 93% цветового пространства Rec.709. Короткофокусное соотношение 0,5:1 позволяет проецировать изображение диагональю до 200 дюймов даже в ограниченном пространстве. Нативное соотношение сторон составляет 16:9, а функция Screen Fill упрощает переход на другие форматы без искажений картинки.

За яркость отвечает лазерный источник света с показателем до 5 000 ANSI люмен — довольно высокий уровень для проекторов этого класса. Для точной настройки изображения предусмотрены инструменты коррекции, включая 2D-keystone, а также предустановленные цветовые режимы: Simulation, Bright и HDR10.

Проектор оснащён встроенным динамиком мощностью 10 Вт и набором интерфейсов: HDMI 2.0, DisplayPort и USB-A. Дополнительно можно приобрести фирменный донгл BenQ QP30, который обеспечивает беспроводную трансляцию изображения в 1080p при 60 Гц, а также апскейлинг 4K при 30 Гц.

В США BenQ LH860ST Short Throw Laser Golf Projector продаётся напрямую через сайт производителя по цене $2 399. В других странах модель также доступна у профильных ритейлеров: в Великобритании — примерно за £2 486,81, а в Германии — за €3 293,75.



