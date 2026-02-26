Рёв мощного двигателя — неотъемлемая часть ДНК Lamborghini. Итальянский бренд построил свою репутацию на громких, быстрых и эмоциональных автомобилях. Поэтому многие задавались вопросом, исчезнет ли этот фирменный звук с переходом на электротягу. Генеральный директор компании Стефан Винкельман дал однозначный ответ: Lamborghini пока не готова полностью переходить на электромобили.

Компания официально решила отменить планы по выпуску своего первого серийного электрокара. Такое решение было принято после анализа реальных ожиданий клиентов бренда. Изначально Lamborghini собиралась выпустить полностью электрическую модель на базе концепта Lanzador — кроссовера формата »2+2» с двумя полноценными передними сиденьями и компактными задними. Однако вместо продвижения этого проекта компания решила сосредоточиться на гибридных силовых установках.

Изменение стратегии имеет принципиальное значение для культового автопроизводителя. По словам Винкельмана, интерес владельцев Lamborghini к полностью безэмиссионным технологиям »близок к нулю». Покупатели этих автомобилей ищут не просто средство передвижения, а эмоциональный опыт — дизайн, управляемость и, прежде всего, звук двигателя.

При этом Lamborghini не отказывается от электрификации полностью. Основной упор делается на подключаемые гибриды, которые сочетают бензиновый двигатель и электромотор. Такая схема позволяет получить мгновенный отклик от электрической тяги, сохранив при этом мощь и характерное звучание моторов V8 и V12. В компании называют это »лучшим из двух миров» — сохранение драйва при одновременном соблюдении всё более жёстких экологических норм.

Одним из самых неожиданных моментов стало решение по поводу Lamborghini Urus. Этот спортивный кроссовер является самой продаваемой моделью бренда. В прошлом году Lamborghini установила рекорд, реализовав 10 747 автомобилей, и ключевую роль в этом успехе сыграл именно Urus. Ранее предполагалось, что следующее поколение модели станет полностью электрическим к 2029 году, однако от этих планов отказались.





Винкельман объяснил, что компания не может рисковать своим главным источником дохода, предлагая технологию, на которую клиенты могут не откликнуться. Рынок SUV значительно шире и стабильнее, чем узкий сегмент ультрадорогих суперкаров. Поскольку именно Urus обеспечивает финансовую устойчивость завода в Сант-Агата-Болоньезе, было принято решение сохранить для него гибридную силовую установку.

По мнению главы компании, многомиллиардные инвестиции в электромобили на текущем этапе превратились бы в »дорогое хобби». Он считает финансово безответственным по отношению к сотрудникам и акционерам выпускать автомобили, к покупке которых рынок ещё не готов. В то время как другие бренды стремятся как можно быстрее полностью перейти на электротягу, Lamborghini предпочитает выжидательную позицию.

Автопром в целом испытывает сильное давление со стороны регуляторов, требующих снижения выбросов. Часто в качестве крайнего срока для отказа от ДВС называют 2035 год, однако в Lamborghini больше ориентируются на 2030-й, когда экологические требования станут заметно строже. В рамках подготовки компания уже перевела весь актуальный модельный ряд на гибриды — Urus, Temerario и Revuelto.

Хотя полностью электрический Lanzador отправлен »на доработку», окончательно от идеи электрокара в Lamborghini не отказываются. Винкельман подчёркивает принцип »никогда не говори никогда», но настаивает, что для такого шага должно наступить подходящее время. Пока же компания будет развивать технологии и следить за рынком, стараясь быть готовой к будущему, не теряя ту самую »магию», которая делает Lamborghini уникальной.