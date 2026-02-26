Citizen представила две новые модели Classic Tsuno Chronograph, вдохновлённые культовым дизайном Bullhead 1973 года. Новинки с обновлённой кварцевой начинкой получили индексы AN3700-89Z и AN3660-73X и сохраняют ключевые черты оригинальной линейки Tsuno — кнопки хронографа, расположенные сверху корпуса, а также характерный внешний вид с металлическим браслетом.

Обе модели оснащены кварцевым хронографическим калибром Citizen 0510 с 12-часовым секундомером и окошком даты. Циферблат включает три вспомогательных счётчика, а по внутреннему безелю размещена тахиметрическая шкала.

Версия AN3700-89Z выполнена с циферблатом насыщенного оранжевого оттенка и контрастными серебристыми субциферблатами, что придаёт часам выраженный винтажный характер. Модель AN3660-73X, в свою очередь, получила зелёный циферблат с оранжевыми акцентами хронографа и более тёмный безель. В обоих вариантах используются накладные часовые метки и стрелки батонной формы, обеспечивающие приемлемую читаемость несмотря на яркую цветовую палитру.

Диаметр корпуса у обеих моделей составляет 38 мм. Толщина корпуса заявлена на уровне примерно 10,8 мм у оранжевой версии и 11,7 мм у зелёной. Корпус и браслет изготовлены из нержавеющей стали с матовой шлифованной отделкой, хорошо сочетающейся с эстетикой 1970-х годов. Часы оснащены минеральным стеклом и имеют водозащиту 50 метров (WR50/5 бар).

Розничная цена в Австралии составляет 575 австралийских долларов за модель AN3700-89Z и 550 австралийских долларов за AN3660-73X. На обе модели распространяется ограниченная гарантия сроком на пять лет.





Несмотря на широкую известность Citizen благодаря технологии Eco-Drive с солнечным питанием, данные хронографы построены на классическом кварцевом механизме. Такое решение позволило сохранить относительно тонкий корпус, хотя часть коллекционеров, вероятно, ожидала увидеть здесь вариант с автономной световой подзарядкой.