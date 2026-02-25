Среднеформатная Leica S3 была флагманской камерой бренда на момент анонса в 2018 году. В отличие от серий Leica M и SL, которые используют полнокадровые сенсоры, серия S оснащалась фирменными среднеформатными сенсорами Leica ProFormat размером 45 × 30 мм.

Leica S изначально разрабатывалась как зеркальная камера. После того как Canon, Nikon и Sony полностью свернули производство DSLR, Leica также пошла по этому пути и в 2023 году сняла Leica S3 с производства, не представив прямого преемника. При этом компания уже неоднократно подтверждала, что работа над новой среднеформатной камерой ведётся. В интервью изданию ThePhoblographer в июле 2025 года мажоритарный владелец Leica доктор Андреас Кауфманн подтвердил существование и активную разработку такого проекта, но отказался раскрывать какие-либо подробности.

По данным сайта LeicaRumors, новая среднеформатная камера Leica может дебютировать уже в 2026 году, хотя точные сроки выхода пока не подтверждены. Источник, который обычно считается хорошо осведомлённым, также утверждает, что новинка может быть беззеркальной. Если эта информация подтвердится, речь пойдёт не о продолжении линейки S в виде условной Leica S4, а о запуске совершенно новой серии.

На данный момент остаётся неясным, в каком сегменте Leica планирует позиционировать будущую камеру. Это может быть относительно компактная альтернатива Hasselblad X2D II 100C, либо более крупная профессиональная модель, сопоставимая по философии с Leica SL3. Направление развития среднеформатной линейки Leica пока остаётся открытым.