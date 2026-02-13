Для флагманского смартфона Honor Magic 8 Pro представлен новый набор аксессуаров, разработанный совместно с производителем фотоаксессуаров Telesin. Он получил название Professional Photography Grip Kit и предназначен для того, чтобы сделать использование смартфона более похожим на работу с компактной камерой. Ранее собственный официальный комплект был только у версии Porsche Design, а обычный Magic 8 Pro оставался без подобного решения.

Сам по себе Honor Magic 8 Pro уже оснащён серьёзной камерой: в нём используется 200-мегапиксельный перископический телеобъектив и 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.6. С точки зрения «железа» возможностей более чем достаточно, однако новый комплект меняет именно способ взаимодействия с камерой.

В основе набора — специальный защитный чехол с поддержкой стандартных навинчиваемых фильтров диаметром 67 мм. Это позволяет использовать ND-фильтры, поляризационные фильтры и другие аксессуары, которые обычно применяются в классических камерах. Также предусмотрено крепление для ремешка на запястье и магнитная система для быстрого подключения аксессуаров.

Ключевой элемент комплекта — съёмная рукоятка, которая магнитно крепится к чехлу. Она добавляет физические элементы управления: крупную красную кнопку спуска затвора, ползунок зума и дополнительные настраиваемые кнопки. Одна из них отвечает за быстрый запуск видео, другая может использоваться как кнопка питания или программируемая функциональная клавиша. На передней части рукоятки расположен диск, с помощью которого можно управлять экспозицией и другими ручными параметрами съёмки. Комплект явно рассчитан на пользователей, которым важны тактильные элементы управления, а не только сенсорный экран.

В набор также входит насадка-телеконвертер с фокусным расстоянием 200 мм. Она подключается через адаптер и увеличивает оптические возможности смартфона. В сочетании с перископической камерой Magic 8 Pro это может быть полезно при съёмке удалённых объектов, например дикой природы или спортивных событий. Как и в случае с любыми внешними линзами, реальное качество будет зависеть от точности установки и оптических характеристик, но в теории смартфон становится более универсальным.





Honor и Telesin уже начали тизерить этот комплект перед полноценной презентацией на выставке Mobile World Congress 2026, где должны быть раскрыты цена и информация о доступности на разных рынках.