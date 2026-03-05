Intel меняет стратегию и теперь рассматривает свой передовой 18-антиметровый (18A) технологический процесс не только для собственных продуктов, но и для внешних заказчиков — правда, Nvidia в этом списке пока не значится. Об этом на конференции Morgan Stanley сообщил финансовый директор Intel Дэйв Зинснер, подтвердивший прогресс 18A и интерес клиентов к технологии.

18A дебютировал на новых мобильных процессорах Panther Lake, оцениваемых как возвращение Intel к конкурентоспособности после ряда затяжных сбоев и промедлений в развитии техпроцессов. Ранее 18A предназначался исключительно для внутренних нужд компании, в то время как в качестве платформы для внешнего производства планировался более зрелый 14A.

Но, по словам Зинснера, где-то на стыке ожиданий и реальности у руководства Intel возникла новая идея — 18A может и должен предложить внешним клиентам. Интерес поступает, хотя пока без конкретных имён: видимо, речь идет об оформлении foundry-сделок, которые означают не производство заказных графических процессоров для Nvidia, а скорее поставку готовых продуктов и технологическую поддержку.

При этом партнёрство с Nvidia не исключается, но пока ограничено совместными продуктами, где Intel поставляет CPU, а Nvidia — GPU, без привлечения фабричного производства Intel к изготовлению решений Nvidia на 18A. Это разъяснил Зинснер, подчеркнув, что «сделка была продиктована продуктами, но не производством».

Глава Intel Лип-Бу Тан признавал, что компания не раскрывает имена foundry-заказчиков. Основным индикатором будут активные вложения в производство, например в оборудование для работы с «стеклянной подложкой». Увеличение капитальных затрат — верный знак включения новых клиентов.





Пока Intel избавляется от имиджа компании с постоянными задержками и проблемами качества, успех Panther Lake и развитие 18A могут стать частью масштабного улучшения. Однако ситуация с Nvidia и foundry всё ещё кажется осторожной. Компаниям выгодно сотрудничать на уровне продуктов, но запуск производства GPU Nvidia у Intel — вопрос времени и осторожности.

Между тем, на фоне новостей Intel у AMD продолжает развиваться своя история с переходом на новые узлы TSMC: серверные Zen 6 оснащаются передовой техноножкой N2, которая опережает 3-нм предложения для потребительских чипов. Пока для десктопов и ноутбуков используется 4-нм вариант N4 или ближайшее обновление N3, что позволяет избежать прямой конкуренции за лимитированную производственную мощность.

Возрастающий спрос на CPU из-за распространения искусственного интеллекта — приятный бонус с точки зрения инвестиционного бюджета у производителей, но при этом создаёт давление на дефицит и ценообразование чипов. Текущая гонка техпроцессов Intel, AMD и Nvidia напрямую отражается на том, как скоро и по каким ценам появятся новые продукты у конечных пользователей.