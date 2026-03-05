Центральный банк России объявил о планах создания единого реестра банковских карт граждан к 2027 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что с 1 сентября текущего года вступит в силу норма, ограничивающая количество карт, которые один клиент может иметь в одном банке, а через год планируется внедрение системы учёта платежных карт.

Согласно новым правилам, максимальное количество карт, которые клиент может иметь в одном банке, составит 10, а общее количество карт во всех банках — 20.

По данным Центрального банка, около 98% россиян имеют не более пяти карт в одном банке, что говорит о том, что большинство клиентов не столкнётся с ограничениями.

Эксперты отмечают, что создание единого реестра направлено на борьбу с финансовым мошенничеством, в частности с использованием так называемых «дроп-карт» — карт, через которые аферисты переводят похищенные средства.

Однако некоторые аналитики выражают опасения, что концентрация данных о банковских картах в одном реестре может привести к снижению конкуренции на рынке и усилению позиций крупных банков за счёт доступа к информации о клиентах конкурентов.





Введение единого реестра банковских карт и установление лимитов на их количество — шаги, направленные на повышение прозрачности финансовой системы и защиту клиентов от мошенничества. Однако важно учитывать возможные последствия для конкуренции на банковском рынке и обеспечить баланс между безопасностью и свободой выбора для потребителей.

