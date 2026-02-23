OpenAI, по данным ссылок, найденных в интерфейсе ChatGPT, готовит новый тариф ChatGPT Pro Lite стоимостью $100 в месяц — промежуточный слой между Plus и Pro, который должен закрыть заметный разрыв в ценовой линейке и предложить больше квот для «тяжёлых» пользователей без полного перехода на Pro за $200.

Судя по фрагментам кода, Pro Lite предложит примерно в 3-5 раза большую квоту на использование модели глубокого рассуждения по сравнению с Plus и, возможно, будет поддерживать использование Codex — то есть нацелен на фрилансеров, исследователей и разработчиков, которым нужен ощутимо более широкий доступ, но не всё, что включено в Pro.

Чем Pro Lite отличается от Plus и Pro

Цена: предположительно $100 в месяц.

Квоты для deep reasoning: примерно в 3-5 раза по сравнению с Plus ($20/мес).

Поддержка Codex: техническая ориентация на разработчиков (возможна).

Между Plus ($20/мес) и Pro ($200/мес) по возможностям и цене.

Текущая линейка OpenAI выглядит так: Free, Go ($8/мес), Plus ($20/мес), Pro ($200/мес), а также Team, Business и Enterprise. Пробел между Plus и Pro часто критикуют: для большинства «полезных» сценариев Plus уже мал, но Pro дорог для индивидуального пользователя. Pro Lite как раз адресует этот запрос.

Почему OpenAI нуждается в новой подписке

Решение коммерческое и одновременно стратегическое. У OpenAI — огромные затраты на вычислительные ресурсы: при выручке около $20 млрд компания сталкивается с серьёзными убытками и ищет дополнительные источники дохода. Тариф за $100 способен быстро принести доход от тех же пользователей Plus, которые готовы платить больше за нужную им производительность, но не готовы удваивать платёж до $200.

Появление Pro Lite совпадает с ускорением конкуренции: Gemini 3 благодаря интеграции в Android набрал свыше 20% рынка, а Claude 4 опережает OpenAI по корпоративным тратам. На этом фоне удержание пользователей, особенно технических и корпоративных фрилансеров, критично.





Что это меняет для пользователей и рынка

Для отдельных пользователей и малых команд Pro Lite — практическая возможность получить стабильную, предсказуемую производительность без оформления корпоративных условий. Для OpenAI — шанс увеличить ARPU (средний доход на пользователя) и снизить нагрузку на дорогие корпоративные продажи.

Однако эффект не гарантирован: если Pro Lite предложит слишком ограниченные квоты по сравнению с ожиданиями профессионалов, многие останутся на Pro или уйдут к конкурентам, у которых есть другие преимущества (интеграция, цена, модель лицензирования). В краткой перспективе новая подписка скорее сгладит отток, чем решит проблему растущих затрат на вычисления.

Открытый вопрос — когда анонсируют. В интерфейсе обнаружили упоминания тарифа, но официального подтверждения и точной даты запуска нет. Если Pro Lite действительно появится, ближайшие месяцы покажут, насколько гибкая ценовая политика способна противостоять усилению конкуренции и давлению на маржу из‑за расходов на вычисления.