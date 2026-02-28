Paramount и Warner Bros. Discovery согласовали слияние стоимостью $110 млрд: Paramount приобретёт студию, линейные телеканалы, стриминг и игровое подразделение WBD. Сделка включает покрытие $7 млрд регуляторного платежа и $2,8 млрд, причитающихся Netflix; компании ожидают закрытия в третьем квартале 2026 года при условии одобрения регуляторов и акционеров.

Сделка стала кульминацией борьбы за активы WBD: сначала частичная продажа студии обсуждалась с Netflix в рамках соглашения на $83 млрд, но Paramount провела агрессивную кампанию с »враждебным» предложением и довела цену до »лучшего и окончательного» оффера, который Netflix не повторил.

Цена и дата закрытия

Коротко о главном — условия сделки, которые уже названы партнёрами:

Сумма сделки: $110 млрд — Paramount приобретает Warner Bros. Discovery целиком.

Комиссии и выплаты: Paramount согласилась оплатить $7 млрд регуляторного платежа и $2,8 млрд за разрыв соглашения с Netflix; по данным Bloomberg, $2,8 млрд уже перечислены.

Сроки: ожидаемое закрытие — 3 квартал 2026 года, после проверки регуляторов и голосования акционеров.

Что входит в пакет: студия Warner, линейные каналы, стриминг, игровое подразделение и портфель интеллектуальной собственности. В пресс-релизе компании перечислены фрэншизы от Game of Thrones до Harry Potter и Top Gun.

Что получат пользователи и конкуренты

Paramount превращается в крупнейшего игрока по каталогам и правам на контент: объединённый портфель даёт масштаб для борьбы с Netflix и Disney, но одновременно концентрирует в одних руках огромную библиотеку сериалов, фильмов и игровых франшиз.

Для зрителя это может значить более широкий каталог на одной платформе, но и меньшую конкуренцию в ценообразовании. Для Netflix это означает, что компания упустила шанс за $83 млрд и теперь столкнётся с гигантом, чьё предложение уже покрывало её платежи по разрыву сделки.





Внутри объединённой структуры вопросы коммерческой политики и редакционной линии тоже не исчезнут: после покупки Paramount компанией Skydance в августе прошлого года в CBS News были назначены новые руководители, что вызвало беспокойство в других новостных командах. Сенатор Элизабет Уоррен заявила: »Небольшая группа миллиардеров, связанных с Трампом, пытается захватить контроль над тем, что вы смотрите, и взимать с вас любую цену, которую захочет». Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта предупредил, что рассмотрение сделки будет »усердным».

Какие проблемы с одобрением ожидаются

Регуляторы по обе стороны Атлантики будут смотреть не только на рыночную долю в стриминге, но и на вертикальную интеграцию: объединение студийного производства, прав на контент и дистрибуции создаёт мощную коммерческую машину, которую антимонопольные органы обычно рассматривают с подозрением.

Варианты развития: регуляторы могут потребовать продажи определённых активов, наложить ограничения на кросс-прома и эксклюзивный доступ к контенту или затянуть одобрение, что сместит предполагаемые сроки. Политическое измерение сделки — связи владельцев Paramount и их позиционирование — добавляет к тщательно выстраиваемому юридическому процессу ещё и публичное давление.

Остаётся вопрос: смогут ли регуляторы сохранить конкуренцию в сегменте, где владение правами иногда важнее технологической платформы? Ответ узнаем в ходе проверок и возможных судебных баталий в 2026 году.