Spotify вместе с брендом-провокатором Liquid Death выпустили ограниченную партию Bluetooth-колонки в форме кремационной урны — Eternal Playlist Urn. Устройство не предназначено для праха: это коллекционный динамик, который создаёт «вечный плейлист» на основе ответов пользователя и истории прослушиваний и синхронизирует его прямо с колонкой.

Цена и тираж Eternal Playlist Urn

В США выйдет всего 150 штук, каждое по цене $495. Физически это предмет размером примерно 7 дюймов × 11,4 дюйма — больше арт‑объект, чем универсальная акустика. Судя по описанию, в крышке спрятан Bluetooth‑модуль: никаких заявленных умных ассистентов или многофункциональных сервисов — только стриминг и плейлист.

Как работает «Eternal Playlist»

Покупатель отвечает на ряд вопросов вроде «Какой у вас вечный вайб?» или «Какой ваш саундтрек для привидения?», и Spotify генерирует персональный набор треков с учётом истории прослушиваний. Плейлист можно синхронизировать с урной и поделиться им с близкими — концепция явно рассчитана на эмоциональную упаковку товара, а не на массовость.

Spotify называет это «первой в мире урной‑колонкой, которая может стримить музыку» и добавляет рекламную строчку: «Жизнь любит музыку. Посмертие тоже».

Характеристики и предшествующие попытки Spotify в железе

Тираж: 150 штук в США

Цена: $495 за единицу

Габариты: около 7 дюймов × 11,4 дюйма

Подключение: Bluetooth (встроено в крышку)

Функция: генерация «вечного плейлиста» на основе ответов и истории прослушиваний

Это не первая попытка Spotify поучаствовать в аппаратной экосистеме. В 2022 году компания работала с IKEA над портативной BT‑колонкой со «быстрым запуском» Spotify, а раньше тестировали Car Thing — прибор для старых машин, который в конце концов сняли с производства. Eternal Playlist Urn — скорее маркетинговый ход и эксперимент с мерчем, чем ставка на собственную аудио‑линейку.





Liquid Death давно играет с мрачным юмором: у бренда уже были товары вроде холодильника‑гроба и снеговика‑кулера, которые продавались как единичные коллекционные вещи. Эта урна вписывается в ту же стратегию — сделать хайп‑объект, который обсуждают и фотографируют, а не массово покупают.

Что дальше для аппаратных амбиций Spotify

Для Spotify это удобный способ держать бренд в новостях и проверять, как аудитория реагирует на физические продукты и истории вокруг них. Временная и дорогая вещь с элементом театра — это тест на ценность эмоциональных связок с сервисом. Если отклик будет сильным, следующий шаг может быть более прагматичным — колонки и устройства с реальной функциональностью и интеграцией для массового рынка. Если нет — это останется редким мерч‑экспериментом и хорошим кейсом для соцсетей.