Speechify добавил в свой набор голосовых инструментов AI Note Taker — веб‑сервис, который автоматически расшифровывает Zoom‑встречи, лекции и очные разговоры, формирует расшифровку для каждого участника и выдаёт краткие сводки, чтобы пользователю не приходилось вести заметки вручную.

Функция стартует в браузере, но после обработки встречи её трансскрипты и резюме станут доступны в приложениях iOS и Android — и их можно попросить прочитать вслух. Это логичный шаг в стратегии Speechify по превращению набора отдельных голосовых функций в единый »voice‑first» сервис под одной подпиской.

Что такое AI Note Taker

AI Note Taker — это веб‑инструмент для записи, расшифровки и суммирования аудиозаписей встреч. По результатам работы сервис генерирует полную стенограмму с разделением по участникам и краткое резюме — пользователь получает оба формата и может вернуться к нужному моменту или прослушать текст вслух на мобильном устройстве.

Основные характеристики:

Полная расшифровка каждого участника

Автоматические краткие резюме встреч

Старт на веб‑версии; доступ к результатам в iOS и Android

Воспроизведение расшифровок голосом в мобильных приложениях

Интеграция в экосистему Speechify с голосовым набором и ассистентом

»Мы не считаем, что вам нужно пять аккаунтов для пяти разных сервисов, основанных на Voice AI. Speechify — это единственная платформа, которая понимает, кто вы, даёт все необходимые инструменты Voice AI в рамках одного аккаунта и со временем становится только лучше». Рахил Кази, Speechify

Как работает транскрипция и суммирование

По данным компании, процесс стандартен для современных ассистентов: записанная аудиодорожка проходит автоматическую сегментацию, модель определяет и разделяет спикеров, затем формируется подробная стенограмма и отдельный абзац‑резюме. Результат сохраняется в облаке Speechify и становится доступен на мобильных устройствах с возможностью озвучивания.





Это означает, что основная ценность — не только точные расшифровки, но и единая учётная запись, которая связывает голосовую диктовку, голосового ассистента и теперь — заметки по встречам. Для пользователей это удобно: один профиль, единый поиск по всем голосовым материалам и привычный интерфейс на разных устройствах.

Чем это отличается от Otter.ai и встроенных функций Zoom

Рынок автоматических заметок уже насыщен: Otter.ai и Fireflies.ai предлагают похожие транскрипции и выделение ключевых моментов, а Zoom, Microsoft Teams и Google Meet имеют встроенные субтитры и транскрипты. В чём тогда ставка Speechify?

Во‑первых, в единой »голосовой» экосистеме. У Speechify есть голосовой набор и голосовой ассистент, которые работают в тех же приложениях; резюме встреч — логичное дополнение. Во‑вторых, упор на потребительский UX: возможность прослушать расшифровку на iPhone или Android прямо из приложения. Минусы пока очевидны: запуск только в вебе и отсутствие публичных деталей по цене и корпоративным возможностям, где лидируют Otter и бизнес‑решения от Microsoft.

Практический итог: пользователям, которые уже используют Speechify для чтения текста вслух и голосового набора, новый модуль заметок даст синхронизированный рабочий поток. Сервису ещё предстоит убедить корпоративных клиентов и команды с расширенными требованиями к безопасности и интеграциям.

Что дальше

Speechify объявил, что AI Note Taker »скоро» появится на macOS, iOS и Android — главное в том, насколько глубоко новая функция интегрируется с остальными голосовыми инструментами и как сервис отстроит платёжную модель. Если компания сдержит обещание об одном аккаунте для множества голосовых задач, конкуренция на рынке автоматических заметок может получить новый аргумент в виде удобства и синхронизации между приложениями.

Подробнее о Speechify можно узнать на официальном сайте компании.